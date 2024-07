Rot-Weiss Essen befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison. In diesen Tagen hat RWE den Rasenplatz gegen den Wald getauscht.

Seit Sonntag, 30. Juni, befindet sich die Mannschaft von Rot-Weiss Essen, inklusive des Staffs, in Süddeutschland. Im Schwarzwald absolviert RWE eine Teambuildingsmaßnahme.

In den vergangenen Jahren war RWE schon für wenige Tage in Schweden und zuletzt in einem Selbstversorgerhaus in der Eifel. Nun also ein einsames Haus im Wald.

"Hier handelt es sich auch um ein Selbstversorgerhaus. Ich bin ein Befürworter von solchen Maßnahmen. Hier haben wir drei Tage die Jungs auf engstem Raum zusammen. Die Kommunikation wird bei solch einer Maßnahme groß geschrieben. Ohne Kommunikation geht es nicht. So lernen sich auch alle besser kennen", berichtet Christoph Dabrowski, der alle Spieler dabei hat, gegenüber RevierSport.

Am Dienstag, 2. Juli, reist der RWE-Tross wieder ab und tauscht dann den Wald gegen den Rasenplatz ein. Doch am Montag wird noch gefeiert. Trainer Christoph Dabrowski wird 46 Jahre alt und ist an seinem Ehrentag mit seiner Mannschaft im Wald. "Black Forest nenne ich den Ort", sagt der Essener Coach mit einem Augenzwinkern.

Schon am Sonntag, 6. Juli, geht es in Essen-Stoppenberg mit dem zweiten Testspiel der laufenden Vorbereitung weiter. Nach dem 5:0-Sieg über Landesligist SG Schönebeck wartet im Stoppenberger Hallo-Park Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen.

Alle RWE-Termine im Überblick:

• Mo., 24. / Di., 25. Juni | Leistungsdiagnostik

• Mi., 26. Juni | Trainingsauftakt

• Sa., 29. Juni | SG Essen-Schönebeck Essen (5:0)

• So., 30. Juni – Di., 02. Juli | Teambuilding-Maßnahme

• So., 07. Juli, 16.00 Uhr | ETB SW Essen (Am Hallo)

• So., 14. Juli | TSG Hoffenheim U23 (Uhrzeit und Spielort offen)

• Di., 16. – So., 21. Juli | Trainingslager in Arnheim, NL

• Fr., 26. Juli, 19.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (Stadion an der Hafenstraße)

• 02. – 04. August | 3. Liga-Saison 2024/25, 1. Spieltag

• 16. – 19. August | DFB-Pokal-Saison 2024/25, 1. Runde