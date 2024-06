Zum Start in die Vorbereitung siegte Rot-Weiss Essen gegen den Landesligisten SG Essen-Schönebeck. Christoph Dabrowski sieht nach dem 5:0 jedoch eine Menge Arbeit auf ihn zukommen.

Vor wenigen Tagen startete Rot-Weiss Essen in die Vorbereitung auf die neue 3. Liga-Saison.

Der Sommerfahrplan der Essener sollte mit einem Testspiel gegen den Ortsnachbarn SG Essen-Schönebeck den Anfang nehmen. Gegen den Landesligisten setzte sich Rot-Weiss mit ein wenig Mühe 5:0 durch und feierte einen positiven Einstand.

850 Zuschauer fanden am 29. Juni den Weg an die Helmut-Rahn-Sportanlage der SGS und beobachteten, wie RWE Test Nummer eins erfolgreich hinter sich brachte.

Beim 5:0-Sieg brachte Ramien Safi (42.) die Männer von der Hafenstraße erst spät in der ersten Hälfte auf Kurs. Robbie D´Haese (45.) setzte den Schlusspunkt eines vorsichtig ausgedrückt durchwachsenen ersten Durchgangs.

"Ein lockerer Aufgalopp, der sich in der ersten Halbzeit zäh angefühlt hat. Der Gegner hat es ordentlich verteidigt und wir haben zu umständlich gespielt - trotzdem zwei Tore gemacht", analysierte Christoph Dabrowski die ersten 45 Minuten seines Teams.

Haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Gerade was Passgeschwindigkeit und die Präzision betrifft. Ebenfalls die Durchschlagskraft, die in der zweiten Halbzeit zwar besser war. Aber das sind alles Punkte, die wir abarbeiten müssen Christoph Dabrowski

Nachdem der 3. Ligist in Durchgang zwei bis auf Ole Springer komplett durchwechselte, sah das Spielgeschehen deutlich ansehnlicher aus. Leonardo Vonic (60., 61.) glänzte innerhalb einer Minute doppelt. Ben Berzen setzte in der 72. Spielminute den Schlusspunkt. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein standesgemäßes Ergebnis erzielt - auch wenn wir uns ein paar Tore mehr gewünscht hätten", meinte Dabrowski.

Die Statistik zum Spiel: SG Schönebeck: Hartelt - Krasniqi, Öztürk (46. Senk), Wang (46. Thurm), Bentaleb (46. Nosak), Eichholz (60. Ludwig), Lenze (60. Hernaut), Abazi (46. Benhamza), Cakir (46. Parschi), Brai (46. Appiah), Kreisköther (60. Elad), Kaeede (60. Arthur) Rot-Weiss Essen, 1. Halbzeit: Springer - Kaiser, Schultz, Kourouma, Celebi - Safi, Eisfeld, Müsel, Swajkowski - Doumbouya, D'Haese Rot-Weiss Essen, 2. Halbzeit: Springer - Voufack, Rios-Alonso - Schulte-Kellinghaus, Brumme - Montas, Pirnal, Moustier, Kaparos, Gedikli - Vonic (70. Berzen) Schiedsrichter: Cedric Pelka Tore: 0:1 Safi (42.), 0:2 D'Haese (45.), 0:3 Vonic (60.), 0:4 Vonic (61.), 0:5 Berzen (72.) Zuschauerzahl: 850

Im Vordergrund stand drei Tage nach dem Beginn der Vorbereitung sowieso erst einmal wieder das Gefühl für das Spiel zu bekommen. Der Coach sieht allerdings "noch eine Menge Arbeit vor uns. Gerade was Passgeschwindigkeit und die Präzision betrifft. Ebenfalls die Durchschlagskraft, die in der zweiten Halbzeit zwar besser war. Aber das sind alles Punkte, die wir abarbeiten müssen."

Leonardo Vonic bekam nur einen Kurzeinsatz. Dieser wurde allerdings nicht frühzeitig aufgrund einer Verletzung beendet: "Er war ein paar Wochen angeschlagen, hat zwei Tage Lauftraining gemacht, aber wir wollten ihn trotzdem ins Spiel reinbringen. Da müssen wir gucken, wie es die nächsten Tage körperlich bei ihm wird", erklärte der Fußballlehrer in Diensten von Rot-Weiss Essen.