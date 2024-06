Rot-Weiss Essen ist in die neue Saison 2024/2025 gestartet. Die Vorbereitung hat begonnen. 26 Spieler konnten die vielen Fans an der Hafenstraße begutachten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad Celsius waren mehr als 500 Fans gekommen, um den Trainingsauftakt von Rot-Weiss Essen zu verfolgen.

Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski wurde von den Zuschauern mit viel Applaus begrüßt. Dann ging es für die 26 Mann, darunter auch sechs Zugänge und vier U19-Spieler, zur ersten Einheit der Saison 2024/2025.

Leonardo Vonic und Aaron Manu, die zuletzt kränkelten, absolvierten ein reduziertes Programm. Alle anderen Akteure ließ Dabrowski rund 80 Minuten ordentlich schwitzen. Andreas Wiegel, der sich einen neuen Klub suchen darf, war nicht dabei.

Dafür mischten mit Yan Marcos Friessner Montas, Ben Berzen, Yasin Pirnal und Nicolai Schulte-Kellinghaus vier Jungs aus der eigenen U19 mit. Wobei Friessner und Schulte-Kellinghaus gar noch A-Jugend-Jungjahrgänge sind.





Nach der ersten Einheit stellte sich RWE-Coach Christoph Dabrowski den Fragen der Medienvertreter von Radio Essen, WAZ und RevierSport.

Christoph Dabrowski über...

... den Aufgalopp: "Ich habe den Urlaub in der Sonne genossen. Die Saison war ja schon sehr aufreibend. Ich bin gut zur Ruhe gekommen, aber trotzdem habe ich im Hintergrund natürlich an Dingen für die Zukunft mitgewirkt. Jetzt freue ich mich, dass es wieder losgeht. Ich freue mich auf die alten, aber auch die neuen Spieler. Jetzt gilt es, Alt und Neu zu verbinden. Die Jungs, die neu sind, müssen unsere Kultur kennenlernen und diese dann auch nach innen und außen transportieren. Dabei sollen natürlich die Spieler, die schon länger dabei sind, helfen."

Wir haben leider nicht die 2. Bundesliga hier oder die Gehaltsdimensionen wie andere in der 3. Liga. Wie beim Beispiel von Vinko Sapina. Das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Dessen bin ich mir auch komplett bewusst. Trotzdem haben wir ein Fundament. Wir haben ja nicht die komplette Mannschaft verloren, sondern wichtige Säulen. Christoph Dabrowski

... die Zugänge: "Wir sind mit unserer Kaderplanung noch nicht durch. Da wird noch etwas kommen - definitiv! Aber wir lassen uns da auch nicht treiben. Manchmal ist es auf dem Transfermarkt nicht so einfach, da braucht man Geduld. Aber die, die wir bisher geholt haben, sind sehr spannende Jungs mit Potenzial. Mit Michael Schultz haben wir auch einen Mann, der viel Erfahrung mitbringt und eine große Qualität besitzt. Das gilt auch für Tobias Kraulich, den wir in der Vorbereitung behutsam aufbauen müssen.

... die Neuen aus der Regionalliga - Tom Moustier, Ramien Safi, Jimmy Kaparos: "Wir haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir Spieler, die in der Regionalliga gespielt haben, auf das nächste Level bringen können. Dafür müssen wir sehr gut und hart arbeiten."

... den Verlust von Götze, Sapina, Harenbrock und Obuz: "Wir haben vier Leistungsträger verloren. Ich hätte sie gerne behalten. Aber es war einfach nicht möglich. Das gehört in der aktuellen Phase bei uns dazu. Wir haben leider nicht die 2. Bundesliga hier oder die Gehaltsdimensionen wie andere in der 3. Liga. Wie beim Beispiel von Vinko Sapina. Das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Dessen bin ich mir auch komplett bewusst. Trotzdem haben wir ein Fundament. Wir haben ja nicht die komplette Mannschaft verloren, sondern wichtige Säulen. Wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, dann hat noch keiner von der Galionsfigur Götze oder Harenbrock gesprochen. Bei Vinko wussten wir ungefähr, was kommt. Ansonsten haben viele Jungs positiv überrascht."

... den Neuaufbau: "Als ehemaliger U19- und U23-Trainer vor wenigen Jahren kenne ich das nicht anders, dass ich immer eine neue Mannschaft aufbaue. Das ist mein Job und das ist mir bekannt. Und bei Rot-Weiss Essen sind wir halt in einer Situation, in der wir uns in einer Entwicklung befinden. Nochmal: Ich kann hier keinem die 2. Liga bieten. Aber ich freue mich für einen Götze. Das spricht ja auch für uns und das spricht sich im Geschäft herum."

Nicht böse sein: Aber wir können jetzt nicht am ersten Tag von der 2. Liga und Zielen sprechen. Das erste Ziel muss die Stabilität sein, die eine Mannschaft ausstrahlt. Wir trauen uns zu, dass die Mannschaft wieder stabil sein wird Dabrowski zur Zielsetzung

... den Stand der Kaderplanung: "Ich freue mich total mit den neuen Jungs zusammenzuarbeiten und wieder eine echte Mannschaft zu formen. Aber da fehlen noch einige Spieler, da sind wir dran. Es fehlen uns Leute auf den offensiven Flügeln, auf der Position neun und zehn. Da sind wir aber in guten Gesprächen. Vielleicht können wir auch einen echten Eckpfeiler, der über richtig Erfahrung verfügt, verpflichten. Daran arbeiten wir.

... die Kapitänsfrage: "Jakob Golz hat Vinko Sapina immer gut vertreten. Er ist mit Sicherheit ein Kandidat. Mal schauen, wer da noch hinzukommt."

... die Teilnahme der U19-Spieler: "Wir müssen schauen, dass wir auch Elf gegen Elf spielen können. Solange weitere Zugänge nicht da sind, werden wir die Jungs mit einbeziehen. Situativ werden wir dann entscheiden, wie es mit den Jungs weitergeht."

... die Zielsetzung: "Nicht böse sein: Aber wir können jetzt nicht am ersten Tag von der 2. Liga und Zielen sprechen. Das erste Ziel muss die Stabilität sein, die eine Mannschaft ausstrahlt. Wir trauen uns zu, dass die Mannschaft wieder stabil sein wird."