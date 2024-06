Am Mittwoch startet Rot-Weiss Essen ins Training, am Samstag kann man die neue Mannschaft zum ersten Mal live sehen. 1700 Zuschauer können dabei sein.

Nach den Leistungsdiagnostiken wird Rot-Weiss Essen am Mittwoch (15 Uhr) zum ersten Mal auf dem Platz trainieren. Am Samstag steht dann bereits die erste Partie auf dem Programm.

Ab 14 Uhr geht es dann auf der Helmut-Rahn-Sportanlage an der Raumerstrasse gegen den Essener Landesligisten SG Essen-Schönebeck.

Kurt Nauroschat aus der sportlichen Leitung des Landesligisten betont vor der Begegnung: "Die Partie ist natürlich das absolute Highlight für uns. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, gegen RWE zu spielen?“

1.700 Zuschauer können die 90 maximal verfolgen, die Anlage wird bereits um 12.30 Uhr geöffnet, um dem zu erwartenden Zuschauerandrang Herr zu werden. „Natürlich sind alle neugierig. Beide Fanlager sehen ja zum ersten Mal ihre neuen Teams. Es könnte also voll werden“, erklärt SGS Herren-Geschäftsführer Martin Sprenger.

Was zum Problem werden könnte: Die Parkplatzsituation ist für solch einen Andrang nicht gemacht, daher bitten die Gastgeber die Besucher, am besten per Bus oder Bahn anzureisen.

Sprenger: "Wir freuen uns natürlich alle auf eine volle Hütte. Aber die Auflagen der Stadt sind klar geregelt. Wenn es voll ist, dürfen wir keine weiteren Zuschauer mehr reinlassen.“

Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Auf der gesamten Anlage gilt Barzahlung.

Alle RWE-Termine im Überblick:

• Mo., 24. / Di., 25. Juni | Leistungsdiagnostik

• Mi., 26. Juni | Trainingsauftakt

• Sa., 29. Juni | SG Essen-Schönebeck Essen (14 Uhr)

• So., 30. Juni – Di., 02. Juli | Teambuilding-Maßnahme

• So., 07. Juli, 16.00 Uhr | ETB SW Essen (Am Hallo)

• So., 14. Juli | TSG Hoffenheim U23 (Uhrzeit und Spielort offen)

• Di., 16. – So., 21. Juli | Trainingslager in Arnheim, NL

• Fr., 26. Juli, 19.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (Stadion an der Hafenstraße)

• 02. – 04. August | 3. Liga-Saison 2024/25, 1. Spieltag

• 16. – 19. August | DFB-Pokal-Saison 2024/25, 1. Runde