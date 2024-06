Am Mittwoch, 26. Juni, startet Rot-Weiss Essen in die Sommervorbereitung. Bleibt abzuwarten, ob dann 21 Spieler oder doch schon mehr Akteure mitmischen werden.

Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt an der Hafenstraße - Mittwoch, 26. Juni, 15 Uhr - bastelt Rot-Weiss Essen weiter an seinem Kader für die Saison 2024/2025.

Nach den Verpflichtungen der zentralen Mittelfeldspieler Tom Moustier (Hannover 96 II), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II) sowie den Außenbahnspielern Ramien Safi (SV Rödinghausen), Robbie D'Haese (KV Oostende) und Innenverteidiger Tobias Kraulich (Dynamo Dresden) sucht RWE weiter nach Verstärkungen. Ein Innenverteidiger, ein bis zwei weitere Außenbahnspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler als Cedric-Harenbrock-Ersatz und ein Stürmer sollen noch verpflichtet werden.

Aktuell sieht es nach RevierSport-Informationen danach aus, dass RWE bei einem Innenverteidiger am weitesten ist. Bereits am 15. Mai hatte RS berichtet, dass Essens Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann gerne Michael Schultz vom FC Viktoria Köln - Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - loseisen und nach Essen holen würden.

Vier Wochen ruhte diese Personalie und nimmt nun wieder Fahrt auf. Nach unseren Informationen ist sich RWE mit dem Abwehrspieler bereits einig. Nun muss Essen mit Köln "nur noch" auf einen Nenner bezüglich der Ablösesumme für den 31-Jährigen kommen.

Der RWE-Kader 2024/2025 - Stand: 21. Juni - im Überblick: Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer Abwehr: Nils Kaiser, Aaron Manu, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Jose-Enrique Rios Alonso, Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Lucas Brumme, Berkant Gedikli (eigene U19), Ekin Celebi, Andreas Wiegel Mittelfeld: Thomas Eisfeld, Jimmy Kaparos (FC Schalke 04), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Tom Moustier (Hannover 96 II), Torben Müsel, Gianluca Swajkowski (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende) Angriff: Leonardo Vonic, Moussa Doumbouya Anmerkung: Andreas Wiegel, Aaron Manu und Moussa Doumbouya dürfen RWE trotz laufender Verträge bis Sommer 2025 verlassen.

Schultz (35 Spiele, fünf Tore) war, wie Felix Götze (wechselt zum SC Paderborn, Anm. d. Red.) in Essen, Abwehrchef und Leistungsträger der Kölner in der vergangenen Saison - und gehört zu den Viktoria-Topverdienern. Die Kölner holten ihn im Winter 2023 aus der 2. Bundesliga von Eintracht Braunschweig nach Höhenberg. Nun könnte nach zwei Jahren in der Domstadt der Wechsel ins Ruhrgebiet folgen.

Gegen RWE: Viktoria Köln gewinnt Tauziehen um Lex-Tyger Lobinger

Einen Spieler, den die RWE-Verantwortlichen wohl auch gerne im Ruhrgebiet gesehen hätten, ist Lex-Tyger Lobinger. Doch der 1,92 Meter große Stürmer des 1. FC Kaiserslautern, der zuletzt an den VfL Osnabrück ausgeliehen war, hat sich nach RS-Informationen gegen eine vorliegende RWE-Offerte und für ein Angebot des FC Viktoria Köln entschieden. Noch zu Wochenbeginn soll der 25-Jährige, der 90 Regionalligaspiele (23 Tore) und 60 Zweitligapartien (2) auf dem Buckel hat, beim Essener Liga-Konkurrenten vorgestellt werden.

Am Mittwoch könnte dann vielleicht schon der Noch-Viktorianer Schultz in Essen präsentiert werden.