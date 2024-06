Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Ein Torhüter hat nun seinen Vertrag verlängert.

Alemannia Aachen hat den Vertrag von Leroy Zeller verlängert. Das gab der frisch gebackene Drittligist am Freitag bekannt.

Der 23-Jährige hatte sich den Kaiserstädtern erst vergangenen Winter aus dem kalifornischen Santa Barbara (UCSB Gauchos) angeschlossen. Dort wurde er prompt die Nummer zwei hinter Stammtorwart Marcel Johnen, brachte es auf zwei Einsätze in der Regionalliga West (4:0 gegen den FC Gütersloh, 1:4 gegen den 1. FC Düren).

„Leroy hat sich super in unser Torwartteam integriert und ist als Neuankömmling im Winter sofort bei uns heimisch geworden. Mit seiner herzlichen Art und Weise beeindruckt und inspiriert er auf dem Platz und in der Kabine viele Mitspieler. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn hierbehalten und sind sicher, dass er eine wichtige Rolle in unserem Drittligakader ausfüllen wird“, sagt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Zeller, der bei Greuther Fürth und Viktoria Köln ausgebildet wurde, ehe er in die Staaten zog, betont: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich weiterhin Teil der Alemannia sein darf. Ich bin zwar erst seit Winter Teil des Vereins, aber habe mich ab der ersten Sekunde unglaublich wohl gefühlt. Ich freue mich auf die nächste Saison und das es jetzt endlich wieder losgeht.“

Alemannia Aachen: Sechs Neue - einige Spieler dürfen gehen

Der Kader von Alemannia Aachen nimmt weiter Formen an. Ebenfalls am Freitag wurde mit Jabez Makanda vom FC Berdenia Berbourg aus der zweiten luxemburgischen Liga bereits der sechste neue Spieler für Trainer Heiner Backhaus an Land gezogen. Er folgt Bentley Baxter Bahn, Charlison Benschop, Ismail Harnafi, Felix Meyer und Soufiane El-Faouzi an die Krefelder Straße.

Verlassen werden Aachen dagegen Robin Afamefuna (Vertrag läuft aus) und Franko Uzelac (MSV Duisburg). Dustin Willms, Beyhan Ametov, Vincent Schaub, Lars Oeßwein und Marc Brasnic sollen trotz gültiger Verträge ebenfalls gehen.