Rot-Weiss Essen: Echter Allrounder kommt - RWE holt Spieler aus dem Ausland

Am Mittwoch, 26. Juni, startet Rot-Weiss Essen in die Vorbereitung auf die Saison 2024/2025. Dann wird auch dieser Spieler dabei sein.

Rot-Weiss Essen hat den fünften externen Zugang für die neue Saison präsentiert. Es ist ein Spieler aus dem Ausland.

Robbie D‘Haese hat an der Hafenstraße unterschrieben. Der 25-jährige Außenbahnspieler wechselt vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße und verstärkt die rechte Offensivseite der Elf von Trainer Christoph Dabrowski, der seine Schützlinge am Mittwoch zum Aufgalopp bittet.

"Neben den deutschen Ligen beobachten wir auch den Markt in den Benelux-Ländern. Beim Live-Scouting in Belgien hat Robbie D‘Haese mit seiner Spielstärke einen sehr guten Eindruck hinterlassen und hat in über 80 Erstliga-Spielen in Belgien seine Qualität bereits nachgewiesen. Wir freuen uns, dass wir ihn für einen Wechsel nach Deutschland begeistern konnten. Robbie kann die komplette rechte Seite abdecken, ist bei uns aber vor allem auf dem offensiven Flügel eingeplant", erklärt Direktor Profifußball Marcus Steegmann.

"Robbie D’Haese ist ein technisch sehr versierter und schneller Außenbahnspieler, der uns mit seiner Flexibilität enorm weiterhelfen wird. Er hat viel Tiefe in seinem Spiel, eine starke Gegnerüberwindung und bringt eine gute Geschwindigkeit mit. Durch seine Spielstärke und -intelligenz erhoffen wir uns viele Impulse für unsere Offensive", ergänzt RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Die Verantwortlichen und der Trainer haben mir den Plan und die Ziele des Vereins klar aufgezeigt, davon will ich unbedingt ein Teil sein. Ich habe mir auch schon viele Videos der letzten Saison angeschaut und freue mich, Heimspiele an der Hafenstraße bald auch live erleben zu können Robbie D’Haese

D’Haese verbrachte sein gesamtes Fußballerleben – abgesehen von drei Jahren beim Club Brügge – bei seinem Jugendverein KV Oostende, für den er unter anderem 83 Partien in der ersten belgischen Liga absolvierte. Zudem stehen acht Einsätze für die belgische U-Nationalmannschaft in der Vita des Rechtsfußes. In der abgelaufenen Saison stand D’Haese in 23 Zweitligaspielen auf dem Feld.

"Ich freue mich sehr darüber, dass meine Leistungen auch in Deutschland wahrgenommen wurden und kann es kaum abwarten, nun in einem anderen Land mein Können zu zeigen. Die Verantwortlichen und der Trainer haben mir den Plan und die Ziele des Vereins klar aufgezeigt, davon will ich unbedingt ein Teil sein. Ich habe mir auch schon viele Videos der letzten Saison angeschaut und freue mich, Heimspiele an der Hafenstraße bald auch live erleben zu können", sagt der belgische Neuzugang.

Zuvor gab RWE bereits die Verpflichtungen von Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Tom Moustier (Hannover 96 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen) und Jimmy Kaparos (FC Schalke 04) bekannt.

Der RWE-Kader 2024/2025 - Stand: 21. Juni - im Überblick:

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr: Nils Kaiser, Aaron Manu, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Jose-Enrique Rios Alonso, Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Lucas Brumme, Berkant Gedikli (eigene U19), Ekin Celebi, Andreas Wiegel

Mittelfeld: Thomas Eisfeld, Jimmy Kaparos (FC Schalke 04), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Tom Moustier (Hannover 96 II), Torben Müsel, Gianluca Swajkowski (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende)

Angriff: Leonardo Vonic, Moussa Doumbouya