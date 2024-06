Nach seiner Rückkehr von der Leihe zum SC Paderborn II wird Robin Friedrich nicht bei Drittligist SC Verl bleiben. Es geht wieder in die Regionalliga.

Robin Friedrich und der SC Verl haben den Vertrag aufgelöst, sodass der Stürmer ablösefrei weiterziehen kann. Das hat der 21-Jährige auch getan - und beim Halleschen FC in der Regionalliga Nordost unterschrieben.

"Robin hat eine außergewöhnliche Schussqualität und war nach einer starken Saison in der Regionalliga Nord der Wunschtransfer von Ex-Verl Coach Mitch Kniat. Nachdem dieser den Drittligisten vor Saisonbeginn Richtung Bielefeld verließ, hatte Robin einen schweren Stand und ließ sich zur Rückrunde in die U23 von Paderborn verleihen. Wir sind überzeugt, dass Robin in unser Spielsystem passt und unsere Durchschlagskraft erhöhen wird", sagte Halles Sportdirektor Daniel Meyer.

Nach Stationen in den Jugendmannschaften des FC Carl Zeiss Jena und RB Leipzig sammelte Friedrich bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 in der Regionalliga Nord erste Erfahrungen im Herrenbereich. In der vergangenen Saison spielte er für den SC Verl in der 3. Liga und wurde im Januar 2024 an die zweite Mannschaft des SC Paderborn 07 ausgeliehen.

Bei den Paderbornern kam Friedrich regelmäßig zum Einsatz. Elfmal stand er in der Rückrunde auf dem Feld, sechsmal davon als Starter. Beim 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen und beim 1:1 gegen den SC Wiedenbrück gelang ihm jeweils ein Treffer.

Die Hinrunde in Verl verlief dagegen suboptimal. Fünf Einsätze, alle von der Bank, kaum Spielzeit, keine Torbeteiligung. Das soll nun in Halle besser werden. "Mit seiner Größe von 1,83 Metern und seiner Wucht bringt Robin Friedrich die nötigen physischen und technischen Qualitäten mit, um die Offensivabteilung der rot-weißen zu bereichern", schreiben die Hallenser hoffnungsvoll.

Friedrich kommt in seiner Karriere neben den fünf Drittligaspielen bisher unter anderem auf 46 Regionalliga-Spiele (Staffeln Nord und West, zehn Tore, neun Vorlagen). Dazu kommen je 19 Spiele in der U19 Bundesliga Nord/Nordost (drei Tore, zwei Vorlagern) und in der U17 Bundesliga Nord/Nordost (ein Tor, eine Vorlage).