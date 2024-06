Viktoria Köln hat sich im defensiven Mittelfeld verstärkt. Ein Junge aus der Region kommt vom Halleschen FC.

Geboren in Heinsberg, Drittliga-Profi in Halle geworden und nun wieder zurück im Rheinland: Viktoria Köln hat sich die Dienste von Enrique Lofolomo gesichert.

Der 24 Jahre alte, defensive Mittelfeldspieler kommt vom Absteiger Hallescher FC, für den er in der Liga 25-mal auf dem Feld stand. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. "Ich freue mich, hier den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich sowohl auf dem Platz als auch persönlich weiterentwickeln. Ich bringe auf jeden Fall Mentalität mit und werde mein Bestes geben, auch das ein oder andere Tor zu erzielen. Ein Stück weit fühlt es sich aber auch nach Heimkommen an", sagte Lofolomo.

Der gebürtige Heinsberger kennt auch die Regionalliga West sehr gut. 98-mal stand er in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf dem Feld (ein Tor, eine Vorlage). Unter anderem für die zweite Mannschaft seines Ausbildungsklubs Fortuna Düsseldorf, aber auch für Borussia Mönchengladbach II.

"Wir wollten einen weiteren Mentalitätsspieler verpflichten und genau das ist Enrique“, so der Sportliche Leiter von Viktoria Köln. „Er ist zudem ein typischer Straßenfußballer. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit in Düsseldorf und Mönchengladbach. Auf der Sechserposition ist er zu Hause und kann auch in der Innenverteidigung aushelfen. Dort bringt er genau die Qualitäten mit, die wir brauchen. Deshalb bin ich froh, dass wir den Transfer realisieren konnten", sagte Viktoria Kölns Sportchef Stephan Küsters.

Die bisherigen Transfers von Viktoria Köln in der Übersicht

Zugänge: Dudu (Werder Bremen), Robin Velasco (VfB Lübeck), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Said El Mala, Malek El Mala, Zoumana Keita, Oskar Hill (alle U19), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert, war ausgeliehen), Enrique Lofolomo (Hallescher FC)

Abgänge: Ben Voll (FC St. Pauli), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Stefano Russo (Arminia Bielefeld), Andre Becker, Elias Bördner (beide Ziel unbekannt), Tobias Anselm (LASK Linz, war ausgeliehen), André Becker (Arminia Bielefeld)