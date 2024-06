Der SC Verl muss Nico Ochojski abgeben. Dass das passieren würde, war schon länger klar - nun steht der neue Klub fest.

Der SSV Jahn Regensburg hat sich die Dienste von Rechtsverteidiger Nico Ochojski gesichert. Das gab der Jahn am Dienstag, 4. Juni, bekannt. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2026.

"Nico ist ein dynamischer Außenverteidiger, der durch seine technischen Fähigkeiten auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend zur Jahn Spielphilosophie und auch als Charakter ist er ein Gewinn für unsere Mannschaft", kommentierte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer den Neuzugang.

Die Karriere des 25-jährigen Rechtsverteidigers begann beim FC Hennef 05 und führte in die Nachwuchsabteilungen des Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen, den Bonner SC sowie Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen. Den Sprung zu den Herren gelang bei Fortuna Köln. Vom Regionalligisten ging es in die 3. Liga zum Sportclub Verl. Dort stand er in der vergangenen Spielzeit in 36 Partien auf dem Feld und konnte dabei zwei Tore sowie drei Vorlagen beisteuern.

Nun geht es für den 1,82 Meter großen Defensivspezialisten also erstmals in die zweite Bundesliga: "Es fühlt sich unheimlich gut an, hier in Regensburg den Vertrag unterschrieben zu haben. Die Vereinsverantwortlichen sind früh auf mich zugekommen und wir hatten aufrichtige und konstruktive Gespräche, die mich vom Weg des SSV Jahn überzeugt haben", sagte Ochojski zu seinem Wechsel in die Oberpfalz.

Und weiter: "Mit meiner Spielweise und meiner kämpferischen Art will ich mich hier direkt einbringen und kann es kaum abwarten, die Mannschaft kennenzulernen und vor den Jahnfans im Jahnstadion Regensburg zu spielen."

Nachdem der Jahn zuletzt mit Konrad Faber, Louis Breunig, Erik Tallig und Valdrin Mustafa vier Spieler verabschiedet hat, ist nun also auch auf der Zugangsseite erstmals etwas passiert. Faber hat derweil bereits einen neuen Klub im nahen Ausland gefunden. Er heuert beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen an.