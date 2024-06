Die SG Dynamo Dresden hat auf den Abwehrverlust in Person von Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen) reagiert und einen neuen Defensivspezialisten an Land gezogen.

Die SG Dynamo Dresden hat am Montag, 3. Juni 2024, Jan-Hendrik Marx verpflichtet. Der zweitligaerfahrene Außenverteidiger wechselt von Eintracht Braunschweig nach Dresden und trägt ab der neuen Spielzeit Schwarz-Gelb.

"Wir hatten hervorragende Gespräche, in denen mir der eingeschlagene Weg des Vereins klar aufgezeigt wurde. Die Stadt, der Verein und die Fans sind beeindruckend. Dynamo hat große Wucht. Deshalb wollen wir als Mannschaft Woche für Woche unser Bestmöglichstes auf den Platz bringen und für den Erfolg als Team arbeiten. Ich freue mich, zukünftig meinen Teil dazu beitragen zu können", sagte Marx bei seiner Vertragsunterschrift.

David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation von Dynamo, meinte: "Mit Jan-Hendrik erhalten wir einen Spieler, der aufgrund seiner Persönlichkeit sowie der Einstellung zu seinem Beruf unserem Team absolut gut tun wird. Jan kann auf der rechten Seite alle Positionen begleiten, vorzugsweise als Rechtsverteidiger. Er besticht durch eine giftige, intensive und leidenschaftliche Spielweise."

Marx wurde am 26. April 1995 in Bad Soden am Taunus geboren. Nach ersten fußballerischen Schritten beim SV 09 Hofheim durchlief der 29-Jährige die Nachwuchsabteilungen von Eintracht Frankfurt und den Kickers Offenbach. Bei den Kickers schaffte der Außenverteidiger den Sprung in den Herrenbereich und weckte später die Begehrlichkeiten des SV Waldhof Mannheim, des FC Ingolstadt und zuletzt von Eintracht Braunschweig. Marx bringt unter anderem die Erfahrung aus 35 Zweitligaspielen und 72 Einsätzen in der 3. Liga mit nach Elbflorenz.

Jan-Hendrik Marx ist nach Tim Schreiber (RB Leipzig), Aljaz Casar (Hallescher FC) und Dennis Duah (Hamburger SV II) der vierte externe Zugang von Dynamo Dresden für die Saison 2024/2025.

"Wir wollen mit unserer Mannschaft aus einer stabilen Defensive heraus agieren und gleichzeitig alle Mannschaftsteile im Offensivspiel einbinden. Jan-Hendrik verbindet genau diese Attribute auf der Außenbahn und hat dies bereits in unserer Liga nachgewiesen. Dank seiner Stationen in den verschiedenen deutschen Spielklassen erhoffen wir uns dazu, dass er die Entwicklung unserer jungen Spieler mit seiner Erfahrung fördern und mit Leistung vorangehen kann", erklärte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei der SGD.