Waldhof Mannheim schraubt im Abstiegskampf der 3. Liga an allen Baustellen. Nun kommt ein neuer Co-Trainer, der im Ruhrgebiet kein Unbekannter ist.

In der 3. Liga kämpft der SV Waldhof Mannheim gegen den Absturz in die Regionalliga. Nach 29 Spieltagen steht Mannheim auf dem ersten Abstiegsplatz, drei Punkte hinter dem Relegationsrang.

Seit dem 31. Januar 2024 hat der Traditionsverein mit Marco Antwerpen einen neuen Trainer. Seit Mittwoch auch einen neuen Co-Trainer. Denn Michael Boris stößt ab sofort zum Trainingsbetrieb der Mannheimer und ersetzt dabei Theodoros Dedes, der von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Und der 48-jährige Boris ist vor allem im Ruhrgebiet kein Unbekannter. Als aktiver Torwart war er für Wattenscheid 09 und den VfB Speldorf aktiv. Als Trainer war er unter anderem für den VfB Homberg und die U23 des FC Schalke 04 zuständig, ebenso für den KFC Uerdingen. Zuletzt kam Boris viel herum, er war U21-Nationaltrainer von Ungarn und zuletzt bis Oktober 2022 für den ungarischen Klub Fehérvár FC tätig.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael einen absoluten Fachmann in unser Trainerteam holen konnten. Er wird uns im Bereich Spielanalyse und Vorbereitung bei den nun anstehenden Partien unterstützen. Dass sich Michael bereit erklärt hat, uns in der aktuellen Lage unterstützen zu wollen, zeigt seinen starken Charakter. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit hier in Mannheim", erklärt Antwerpen.

Der neue Mann im Trainerstab erklärte nach seiner Verpflichtung: "Ich bin sehr glücklich, hier im Saisonendspurt mit dem SV Waldhof Mannheim einen absoluten Traditionsverein unterstützen zu können. Mit Marco und Frank habe ich eine lange Verbundenheit. Ich weiß, wie beide denken und bin der festen Überzeugung, dass ich nun meinen Teil dazu beitragen kann, positive Ergebnisse für den SV Waldhof Mannheim einzufahren. Als Trainerteam werden wir von der ersten Sekunde an gut harmonieren und funktionieren."

Dedes, den Boris beerbt, wird zur neuen Saison den Cheftrainerposten bei den Frauen der TSG Hoffenheim übernehmen.