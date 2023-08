MSV Duisburg: Nächster Verletzter bei 0:3-Heimpleite! Fehlstart vor 14.000 Zuschauern

Der MSV Duisburg hat sein erstes Heimspiel der neuen Saison mit 0:3 (0:1) gegen den TSV 1860 München verloren. Thomas Pledl musste früh raus.

Der MSV Duisburg wartet in der neuen Drittligasaison weiter auf den ersten Sieg. Am 2. Spieltag unterlagen die Meidericher dem TSV 1860 München zum Heimauftakt mit 0:3 (0:1).

Mit Thomas Pledl zog sich der nächste Hoffnungsträger in der Offensive eine Schulterverletzung zu. Es war ein hitziges Spiel mit teilweise fraglichen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Im Vergleich zum Auftakt-Remis in Freiburg veränderte Torsten Ziegner seine Startelf auf zwei Positionen. Beide Neuverpflichtungen durften von Beginn an ran. Für den an der Schulter verletzten Niklas Kölle begann der schon im Test gegen Velbert während der DFB-Pokal-Pause überzeugende Robin Müller auf Linksaußen.

Alexander Esswein rückte für Kolja Pusch aufs Feld. Pascal Köpke kehrte auf die Bank zurück und feierte in der zweiten Halbzeit sein MSV-Debüt. Ex-Zebra Leroy Kwadwo lief in der Innenverteidigung der „Löwen“ auf, Marlon Frey fehlte noch rotgesperrt. Nach der Gedenkminute für den verstorbenen Vize-Meister von 1964, Hennes Sabath, läuteten die MSV-Fans die Partie mit einer großen Choreografie ein.





In einer ausgeglichenen Anfangsphase kam es nach gut zehn Minuten zur ersten Schrecksekunde, als Jesper Verlaat Pledl im Mittelkreis in einem harten Zweikampf abräumte. Duisburgs Mittelfeldmann fasste sich an die Schulter und musste früh raus (12.). Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bis zum ersten gefährlichen Abschluss, ein Kopfball von Marvin Senger, dauerte es allerdings 21 Minuten.

MSV: V. Müller – Bitter (46. Feltscher), Mai, Senger, Mogultay – Bakalorz (60. Pusch), Jander – Esswein, Pledl (12. Bakir), R. Müller (60. Köpke) – Girth (71. Fleckstein). V. Müller – Bitter (46. Feltscher), Mai, Senger, Mogultay – Bakalorz (60. Pusch), Jander – Esswein, Pledl (12. Bakir), R. Müller (60. Köpke) – Girth (71. Fleckstein). TSV: Hiller – Kurt, Verlaat (65. Lang), Kwadwo, Greilinger – Tarnat – Schröter (78. Bonga), Vrenezi (90. Kloss), Starke (90. Sulejmani), Guttau (65. Zejnullahu), Zwarts. Schiedsrichter: Martin Petersen Zuschauer: 14.142 Gelbe Karten: Verlaat (8.), Esswein (19.), R. Müller (45.), Guttau (56.), Ziegner (61.), V. Müller (78.), Bakir (83.), Feltscher (86.). Tore: 0:1 Starke (32.), 0:2 Zwarts (54.), 0:3 Zwarts (87.)

Dann wurde es immer mal wieder ruppiger, die Duisburger Anhängern gefiel die Spielleitung von Bundesliga-Schiedsrichter Martin Petersen überhaupt nicht. Und der Frust wurde noch größer, als Manfred Starke die Gäste mit der ersten Torchance nach einer weitgezogenen Flanke von rechts aus acht Metern in Führung schoss, nachdem er völlig frei im Strafraum auftauchte. Esswein prüfte wenig später Marco Hiller. Ansonsten wurde der 1860-Keeper im insgesamt chancenarmen ersten Durchgang nicht gefordert.

Sein Gegenüber Vincent Müller war schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hellwach und zeigte eine starke Fußabwehr im Eins-gegen-eins mit Albion Vrenezi (46.). Marvin Bakalorz' Kopfball nach einer Bakir-Ecke rauschte nur knapp über den Querbalken, wenige Sekunden später leistete sich der Ex-Bundesligaspieler als letzter Mann einen folgenschweren Ballverlust im Spielaufbau. Joël Zwarts bedankte sich und hatte freie Bahn - 2:0 (54.).

Unruhe dann nach einer Stunde: Ein taktisches Foul des bereits vorgewarnten Verlaat vor dem Sechzehner der Münchener wurde nicht mit Gelb geahndet. Eine klare Fehlentscheidung, die Ziegner so richtig auf die Palme brachte. Der MSV-Trainer war kaum zu beruhigen und sah Gelb. Die Zebras waren in dieser Phase wieder voll im Spiel und drückten vor allem durch Aktionen von Joker Pusch auf den Anschluss. Ziegner beorderte zudem Sebastian Mai ins Sturmzentrum - ohne Erfolg. Stattdessen kam es noch dicker, erneut Zwarts köpfte einen Freistoß über den Innenpfosten zum 3:0 ins Netz (87.) - der Endstand.

Für die Zebras geht es schon am Dienstag (19 Uhr) beim Halleschen FC um die nächsten Punkte.