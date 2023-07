RWE: Testsieg gegen Ottensen, Essen bringt 15-jährigen Torwart

Rot-Weiss Essen hat das Testspiel gegen Teutonia Ottensen gewonnen. Besonders eine Einwechslung war nicht alltäglich.

Rot-Weiss Essen hat das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Wesendorf gegen den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen mit 2:1 (2:0) gewonnen.

An Teutonia Ottensen wurde Essens Offensivspieler Erolind Krasniqi in der letzten Spielzeit verliehen. Dort kam er in 18 Pflichtspieleinsätzen auf fünf Tore und vier Vorlagen. Mit Ottensen schloss der 23-Jährige die Saison auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Am Mittwoch war er nicht dabei, denn in Essen hat Krasniqi keine Perspektive. Die Mannschaft, die von Trainer Christoph Dabrowski aufgeboten wurde, startete im 4-4-2-System.

Und fast hätte es die frühe Führung gegeben, doch Cedric Harenbrock scheiterte nach drei Minuten am Keeper von Ottensen. Nach elf Minuten dann doch die RWE-Führung. Ekin Celebi flankte in den Strafraum. Am Ende unterlief Sebastian Hertner ein Eigentor.

In der Folge zeigte sich auch der Regionalligist gefährlich in der Offensive, speziell gegen einen Freistoß musste RWE-Keeper Felix Wienand sein ganzes Können aufbieten. Effektiver war vor der Pause RWE. Denn Torben Müsel erzielte kurz nach dieser Szene das 2:0.

In der Halbzeit wechselte RWE-Coach Christoph Dabrowski sieben Mal. Ottensen fand nun besser in die zweiten 45 Minuten, der Lohn: Der Anschluss durch Tobias Schwede. Eric Voufack verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball und das wurde durch Schwede bestraft.

Von RWE war in der Offensive im zweiten Durchgang nur wenig zu sehen. In der 69. Minute dann zwei weitere Wechsel. Dabrowski brachte den erst 15-jährigen Torwart Romero Gerres und A-Junioren-Abwehrspieler Lennart Bollenberg.

Trotz einer überschaubaren Leistung nach der Pause brachte RWE den Sieg über die Zeit. Weiter geht es im Trainingslager am Donnerstag mit einer Trainingseinheit um 16:15 Uhr. Am Freitag wird zwei Mal trainiert. Zum Abschluss am Samstag gibt es noch den Test gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig (13 Uhr).

So spielte RWE in Halbzeit 1: Wienand (71. Gerres) - Plechaty (46. Voufack), Kourouma, Ríos Alonso (71. Bollenberg), Celebi (46. Voelcke) - Harenbrock (46. Sapina), Rother (46. Eisfeld), Kaiser (46. Brumme), Müsel (46. Young) - Berlinski, Doumbouya (46. Obuz)

Tore: 1:0 Hertner (11., Eigentor), 2:0 Müsel (37.), 2:1 Schwede (54.)