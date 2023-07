Bei Drittliga-Absteiger: 16 Testspieler kämpfen um Verträge - Auch Regionalliga-West-Quartett

Der FSV Zwickau hat nach dem Drittliga-Abstieg aktuell nur zehn Spieler unter Vertrag. Im Trainingslager wird fleißig getestet.

Am Mittwochmittag, 5. Juli, rollte der Mannschaftsbus des FSV Zwickau auf das Gelände des "laVital Sport- und Wellness-Hotel" in Wesendorf (Niedersachsen – Landkreis Gifhorn) zu. Hier wird vom 15. bis zum 22. Juli auch Rot-Weiss Essen sein Trainingslager abhalten.

Der letztjährige Liga-Konkurrent der Essener und zukünftige Regionalliga-Nordost-Vertreter Zwickau ist mit insgesamt 26 Spielern ins Trainingscamp angereist, 16 davon als Probespieler. Yannick Linnemann und Sonny Ziemer konnten verletzungsbedingt die Reise ins Camp nicht mit antreten.

Vier dieser Testkandidaten sind auch den Fans der Regionalliga West ein Begriff. Denn Felix Schlüsselburg, einst für Rot-Weiss Essen und Rot Weiss Ahlen aktiv, Luis Klein, der die letzte Saison bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 verbrachte und Simon Roscher, der Stürmer war von Rot-Weiß Erfurt an die SG Wattenscheid 09 ausgeliehen, werden in den nächsten Tagen um einen Arbeitsvertrag beim FSV Zwickau kämpfen. Der vierte im Bunde ist Lloyd-Addo Kuffour, der die letzte Saison Saison ebenfalls in der Regionalliga West, nämlich bei Rot Weiss Ahlen, spielte.

Bleibt abzuwarten, wie viele der Probespieler am Ende in Zwickau auch bleiben werden. 16 Testspieler in einem Trainingslager sind auf jeden Fall eine Ansage!

Das sind die Akteure, die der neue FSV-Coach Rico Schmitt im Vorbereitungscamp testet:

Lloyd-Addo Kuffour (21 Jahre/Rot Weiss Ahlen), Mika Schneider (23/Greifswalder FC), Enrico Startsev (19/Rot-Weiß Erfurt), Ensar Skrijelj (23/Hannover 96 U23), Simon Roscher (21/Rot-Weiß Erfurt), Simran Dhaliwal (22/Germania Halberstadt), Luis Klein (20/Schalke 04 U23), Felix Schlüsselburg (22/Rot Weiss Ahlen), Emeraude Betani Baku (20/BSV Rehden), Michal Mikolajczak (23/Union Fürstenwalde), Luca Jensen (25 Greifswalder FC), Elias Kratzer (23/SpVgg Greuther Fürth U23), Sandro Sengersdorf (24/SV Heimstetten), Kilian Senkblei (24/SGV Freiberg), Leon Asseth (eigene U19), Louis Schädel (eigene U19)