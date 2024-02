Babelsberg 03 hat sich am Dienstag mit 3:1 gegen den FSV Zwickau durchgesetzt. Überschattet wurde das Spiel allerdings von Szenen, die sich vor dem Spiel auf dem Platz ereigneten.

Vor dem Nachholspiel des 16. Spieltags der Regionalliga Nordost zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FSV Zwickau ist es zu Ausschreitungen gekommen. Der Anstoß der Partie erfolgte mit einer Verzögerung.

Noch vor dem Beginn des Spiel drangen Anhänger der Babelsberger auf den Rasen und machten sich auf den Weg in Richtung Gästeblock. Der Zwickauer Anhang reagierte und gelangte ebenfalls in den Innenraum. Im Anschluss kam es nicht nur zu körperlichen Auseinandersetzungen, beide Lager bewarfen sich unter anderem mit pyrotechnischen Gegenständen, auch Fahnenstangen waren im Einsatz.

Noch bevor die Polizei einschritt, trennten sich beide Lager wieder und zogen sich in ihre jeweiligen Blöcke zurück, weshalb das Spiel letztlich fünf Minuten später als geplant angepfiffen werden konnte. "Das gehört alles nicht zum Fußball", betonte SVB-Trainer Markus Zschiesche im Anschluss an die Partie gegenüber der "Märkischen Allgemeinen". "Der Rasen ist heilig, da hat kein Fan was drauf zu suchen."

Im weiteren Verlauf der Partie kam es mit Ausnahme des vereinzelten Zündens von pyrotechnischen Gegenständen zu keinen weiteren Vorfällen mehr.

Babelsberg feiert 3:1-Sieg

Vor insgesamt 3.123 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion konnten sich die Gastgeber anschließend sportlich durchsetzen. Schon nach 12 Minuten war es Rico Gladrow, der einen Freistoß zum 1:0 verwandelte. Noch vor der Pause erhöhte Tahsin Cakmak auf 2:0 für Babelsberg.

Die Zwickauer kamen durch Angreifer Theo Martens zwar noch einmal zum Anschlusstreffer (68.), verpassten aber in Person von Yannic Voigt die große Chance zum Ausgleich. So war es kurz vor dem Abpfiff Emir Can Gencel, der den Babelsberger Sieg klarmachte, indem er zum 3:1-Endstand traf.

Damit endet die Zwickauer Siegesserie von vier Spielen, mit der sich der Drittliga-Absteiger aus dem Tabellenkeller bis auf den elften Platz vorgeschoben hat. Babelsberg hält sich durch den Dreier in der oberen Tabellenhälfte und ist nun punktgleich mit der VSG Altglienicke (4.) und Viktoria Berlin (5.) auf Platz sechs.