In seinem zweiten Regionalliga-Jahr in Folge rückt der FSV Zwickau langsam aber sicher wieder oben dran. Der Weg zurück in die 3. Liga ist trotzdem noch weit.

Fünf Tore waren schon gefallen, als Felix Schlüsselburg in der 77. Minute für den FSV Zwickau das Feld betrat. Die Schwäne hatte Hertha Zehlendorf zu Gast, konnten mit einem Sieg auf Platz drei vorrücken. Vorweg: Zu dem reichte es auch. Gegen Hertha Zehlendorf feierte der FSV ein 4:3.

Damit rückt Zwickau auf Platz drei vor, überholt Carl Zeiss Jena. Ob die Schwäne jetzt sogar nochmal zum Angriff auf den ersten Platz, der zur Teilnahme an zwei Relegationsspielen gegen den Nord-Meister berechtigt, blasen?

Neun Punkte liegt Zwickau noch hinter Lok Leipzig, hat das direkte Duell in der Rückrunde aber nochmal vor der Brust. Es bräuchte dennoch ein Wunder, wollen Zwickau und Schlüsselburg nochmal Liga drei ins Visier nehmen.

Schlüsselburg ist im Sommer von Rot Weiss Ahlen zu den Sachsen gekommen. Erstmals zum Einsatz kam der defensive Mittelfeldspieler in der laufenden Spielzeit am zweiten Spieltag, als Zwickau mit 0:2 gegen den Greifswalder FC verlor. Seither kamen zwölf weitere Ligaspiele hinzu, vier von Beginn an. Zuletzt war er aber vor allem als Joker gefragt.

Schlüsselburg wurde in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und des VfL Bochum ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2020 Rot-Weiss Essen anschloss. Richtig durchsetzen konnte er sich da allerdings nicht. Am Ende sollten tatsächlich nur zwei Spiele für Rot-Weiss Essen in seiner Vita landen.

Schlüsselburg wurde in der Saison 2021/22 zunächst an den damaligen Regionalliga-Konkurrenten SV Lippstadt 08 verliehen. Da lief es besser, in Regionalliga West kam Schlüsselburg auf 30 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen). Dazu kam ein Spiel im Westfalenpokal.

Zur Saison 2022/23 kehrte er dann zu RWE zurück, sollte dort aber nur noch ein Niederrheinpokalspiel machen, ehe es weiter zu Rot Weiss Ahlen ging. Für die Wersestädter absolvierte er 19 seiner insgesamt 49 Spiele in der Regionalliga West.

Im Sommer 2023 kehrte er dem Westen dann endgültig den Rücken und wechselte zum FSV Zwickau. Die Debütsaison bei den Schwänen lief für Schlüsselburg gut an. In 29 Regionalliga-Nordost-Spielen traf er zweimal und gab drei Vorlagen. In dieser Saison sind bisher fünf weitere Partien hinzugekommen.