RWE: Nächstes Torfestival - über 1000 Fans sehen acht Tore gegen Zwickau

Rot-Weiss Essen hat die Generalprobe vor dem Restrunden-Start in die 3. Liga gewonnen. An der Hafenstraße wurde der FSV Zwickau besiegt.

4:4 im Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln und ein 5:3-Sieg bei der Generalprobe gegen Nordost-Regionalligist FSV Zwickau: Rot-Weiss Essen ist wie schon vor der Winterpause gut drauf und das erste Punktspiel des Jahres 2024 kann kommen. Am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zum FC Erzgebirge Aue.

Und auf der Leistung gegen Zwickau kann man auch im Erzgebirge aufbauen. Denn das sah, allen voran in der ersten Halbzeit, schon ordentlich aus, was die Schützlinge von Trainer Christoph Dabrowski zeigten.

Eric Voufack (5.), Isaiah Young (34.) und Cedric Harenbrock (45.) erzielten die Tore in den ersten 45 Minuten. Allen voran Leonardo Vonic, der als Assistgeber glänzte, und der auffällige Harenbrock wussten zu gefallen. Das Ergebnis hätte auch schon zur Halbzeit höher geschraubt werden können.

In der zweiten Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start. Kilian Senkbeil (50.) und Maximilian Sonmitz (51.) hatte direkt eine dicke Doppelchance, doch Felix Wienand war jeweils stark zur Stelle. Wienand und Felix Götze ersetzten ab der 46. Minute Jakob Golz und Jose-Enrique Rios Alonso.

Nach den vielen Wechseln war das Spiel in der 2. Halbzeit nicht mehr so flüssig. Noch vor den vielen Wechseln erzielte Lucas Albert (61.) das 2:3 und kurz nach den Auswechslungen war RWE wieder dran: in Person von Götze (64.) - 4:2.

Moussa Doumbouya hätte (69.) das 5:2 machen müssen, aber nach feiner Vorarbeit knallte der RWE-Stürmer den Ball aus fünf Metern nur an die Latte. Maximilian Somnitz (85.) per Elfmeter und Ron Berlinski (88.) sorgten für den Schlusspunkt im nächsten Testspiel-Torfestival mit rot-weisser Beteiligung.

Gegen Zwickau fehlten: Fabian Rüth, Aaron Manu (beide Trainingsrückstand), Björn Rother (muskuläre Probleme), Sandro Plechaty (Innenbandriss) und Ekin Celebi (Schulterverletzung). Zudem wurde Lucas Brumme geschont. Zumindest der Letztgenannte dürfte am Freitag in Aue dann wieder in der Startformation stehen.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiss Essen: Golz (46. Wienand) - Voufack (61. Wiegel), Kourouma, Rios Alonso (46. Götze), Voelcke - Müsel (61. Kaiser), Sapina, Harenbrock (61. Eisfeld) - Obuz (61. Etri), Vonic (61. Doumbouya), Young (61. Berlinski).

FSV Zwickau: Leneis - Senkbeil, Sengerdsorf, Frick (61. Heller) - Könnecke (70. Schädel), Kuffour, Sonmitz, Albert - Herrmann, Will (70. Rüther), Dobruna.

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Tore: 1:0 Voufack (5.), 1:1 Will (12.), 2:1 Young (34.), 3:1 Harenbrock (45.), 3:2 Albert (61.), 4:2 Götze (64.), 4:3 Somnitz (85., Elfmeter), 5:3 Berlinski (88.).

Zuschauer: 1150.