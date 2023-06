3. Liga: 196 Drittligaspiele, 80 Scorerpunkte - Aue verpflichtet Ex-Torschützenkönig

Der FC Erzgebirge Aue hat einen kleinen Transfercoup gelandet und einen treffsicheren Stürmer verpflichtet.

Kurz vor dem Trainingsstart in die neue Saison kann der FC Erzgebirge Aue einen weiteren Neuzugang verkünden: Marcel Bär wechselt vom TSV 1860 München zu den Veilchen und unterschrieb im Lößnitztal einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Der 31-jährige Mittelstürmer geht in der kommenden Saison in lila-weiß auf Torejagd.

Aue-Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich: "Uns war es nach den Abgängen natürlich wichtig, Spieler zu holen, die unser Offensivspiel beleben und Tore machen. Marcel weiß genau, wo die Kiste steht, war Torschützenkönig und hat gezeigt, was er kann."

Den Sprung in den Profifußball schaffte der gebürtige Gifhorner bei Eintracht Braunschweig und lief dort zuerst in der 2. Mannschaft auf. Über die Stationen Jena, Zwickau und Aalen kehrte er 2018 zum BTSV zurück und schaffte mit der Eintracht 2020 gemeinsam mit Steffen Nkansah den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In den vergangenen zwei Spielzeiten lief Bär für die Münchner Löwen auf und war in der Saison 21/22 Torschützenkönig der 3. Liga. In insgesamt 196 Drittliga-Partien gelangen ihm starke 80 Scorerpunkte.

"In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich vom ersten Tag an ein super Gefühl. Ich freue mich hier zu sein und will loszulegen. Besonders freue ich mich natürlich auf die tollen Fans hier im Erzgebirge", sagt Bär.

Zuvor hatte Erzgebirge Aue schon einige Zugänge präsentiert. Neben Bär wird FC-Trainer Pavel Dotchev beim Trainingsauftakt auch Mirnes Pepic (SV Meppen), Joshua Schwirten (1. FC Köln II), Louis Lord (SV Werder Bremen II), Niko Vukancic (Fortuna Düsseldorf II) sowie Sean Seitz (VfR Aalen) neu begrüßen. Hinzugesellen sich die eigenen U19-Spieler Finn Hetzsch und Franco Schädlich.

Für Aue wird es in der neuen Saison darum gehen, wieder näher an die Drittliga-Spitze zu kommen. Denn der FC Erzgebirge war in der Serie 2022/2023 als Zweitliga-Absteiger viel zu lange im Abstiegskampf. Eigentlich wollte man den Wiederaufstieg anpeilen. Vielleicht gelingt das dann in der Spielzeit 2023/2024.