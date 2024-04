Der Hallesche FC hat einen wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg beim 1. FC Saarbrücken eingefahren. Im Spitzenspiel gab es derweil ein Remis - zur Freude des SC Preußen Münster.

Die Konkurrenz des SC Preußen Münster war am Samstagmittag, genau wie der SCP, im Einsatz. Im direkten Duell standen sich der Tabellen-Zweite SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden (Platz vier) gegenüber.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte fielen zwar keine Tore, doch das zuletzt so schwache Dynamo war besser. Stefan Kutschke brachte das in der 54. Minute dann auch auf die Anzeigetafel, als er, auf Vorlage von Robin Meißner, den Ball punktgenau ins rechte Eck setzte.

Der Jahn schlug aber noch zurück - und wie. In der 90. Minute versenkte Christian Viet einen Elfmeter zum 1:1-Endstand, sodass Dynamo nun fünf Punkte hinter Rang drei liegt. Preußen Münster reibt sich derweil die Hände, weil jetzt auch Platz zwei, genauer gesagt der Jahn, nach dem eigenen 5:3-Sieg nur noch einen Zähler entfernt ist.

Im Aufstiegsrennen patzte auch der 1. FC Saarbrücken - gegen den Halleschen FC, was Auswirkungen auf den MSV Duisburg hat. Kurz zum Spiel: Halle war schon in der ersten Halbzeit näher dran an der Führung, weshalb die Saarbrücker das 0:0 mit lauten Pfiffen quittierten. Timur Gayret hatte die größte Hallenser Chance, traf nach 26 Minuten aber nur die Latte.

Das Tor fiel dann nach der Pause durch Henry Crosthwaithe, der einen Konter aus wenigen Metern veredelte (79.). Halle hielt das 1:0 und ist nun punktgleich mit Waldhof Mannheim im Keller. Schlecht ist das für den MSV Duisburg, der für ein Wunder wohl Halle und Mannheim noch überholen müsste.

In Dortmund empfing die zweite Mannschaft des BVB Erzgebirge Aue. Sportlich für beide Teams mehr oder weniger bedeutungslos, haben beide doch weder mit dem Auf-, noch mit dem Abstiegskampf etwas zu tun.

Den ersten Akzent setzte Paul-Philipp Besong, der den BVB II in der 13. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Vorlage kam vom ehemaligen Duisburger Julian Hettwer. Für Aue gleich nach 37 Minuten Mirnes Pepic aus - was zu diesem Zeitpunkt verdient war. Die Veilchen waren immer besser reingekommen.

Durch zwei Tore in der Nachspielzeit hieß es am Ende 2:2. Den vermeintlichen BVB-Siegtreffer von Antonios Papadopoulos (90.) egalisierte Erik Majetschak (90.+5) noch einmal mit dem Schlusspfiff.