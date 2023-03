SV Meppen: Große Trainer-Überraschung - "Power Ernst" soll die Emsländer retten

In der 3. Liga kommt es zu einer großen Trainer-Überraschung: Denn der SV Meppen hat einen ehemaligen Bundesliga-Trainer verpflichtet, der zuletzt vor 14 Jahren in Deutschland arbeitete.

Dieser Deal ist ein echter Trainer-Hammer!

Der SV Meppen, Tabellenletzter in der 3. Liga, hat Ernst Middendorp als neuen Trainer verpflichtet. "Power Ernst", wie er einst in seiner Zeit in Deutschland in der Fußball-Branche gerufen wurde, stand - und das sogar bis zum 30. Juni 2026 - beim südafrikanischen Klub Swallows FC unter Vertrag. Sein langfristiges Arbeitspapier hat er aufgelöst.

Der 64-jährige Middendorp unterschrieb bis zum Saisonende beim SV Meppen.

Bei näherem Hinsehen, dürfte schnell klar sein, woher diese Idee mit Middendorp stammt. Ronald Maul (50), Meppens Geschäftsführer, war einst bei Arminia Bielefeld - 1995 bis 2000 - Profi und trainierte auch unter Middendorp, der seiner Zeit von 1988 bis 1990, 1994 bis 1998 sowie 2007 für neun Monate auf der Bielefelder Alm arbeitete.

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann: "Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann. Ich stand regelmäßig im Kontakt mit ihm, und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der 3. Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat."

Seine letzte Trainerstation in Deutschland liegt weit zurück: Vom 7. April bis zum 9. Mai 2009 arbeitete Middendorp für Rot-Weiss Essen, bevor es ihn über Zypern (Anorthosis Famagusta) nach Südafrika zog. Hier arbeitete er seit Ende 2009 für verschiedene Vereine. Zwischendurch war er auch für 18 Monate Technischer Direktor in Thailand.

Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums von Arminia Bielefeld im Jahr 2005 wurde Ernst Middendorp von den Fans zum "Trainer des Jahrhunderts" gewählt.

Ab sofort wird Middendorp für den freigestellten Stefan Krämer auf der Meppener Trainerbank sitzen und versuchen die Emsländer in der 3. Liga zu halten.

Björn Mehnert (zuletzt Wuppertaler SV), der nach RS-Informationen - wir berichteten - den Meppenern auch angeboten wurde, erhielt am Dienstagmorgen einen Korb vom Drittligisten.