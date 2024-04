Die beste Abwehr der Regionalligen kommt nicht aus dem Westen: Alemannia Aachen hinkt deutschlandweit gar hinterher. Der Champion spielt in Bayern.

Deutschlands Regionalligen biegen auf die Zielgerade ein. Zeit, einen Blick auf die Statistiken zu werfen. Wer sichert sich in den jeweiligen Staffeln den Titeln des stärksten Abwehrbollwerkes? Und wer hat deutschlandweit die wenigsten Gegentore kassiert?

Im Westen hat Tabellenführer Alemannia Aachen mit 27 Gegentoren in 27 Spielen eine starke Abwehrreihe vorzuweisen. Aber nicht die beste. Der 1. FC Bocholt steht mit 24 Gegentoren in 27 Partien noch besser da, liegt insgesamt aber elf Punkte hinter der Alemannia. Auch Rot-Weiß Oberhausen steht bei 27 Gegentreffern, hat mit der Tabellenspitze aber nichts mehr zu tun.

Der Aufstieg der Aachener könnte schon am 29. Spieltag - also in etwas mehr als einer Woche, klar sein. Dafür müsste jedoch einige zusammenlaufen. Zunächst müsste Aachen am kommenden 28. Spieltag beim FC Wegberg-Beeck (Samstag, 6. April, 14 Uhr) gewinnen.

Zeitgleich müsste das Verfolgertrio Wuppertaler SV (gegen Rot-Weiß Oberhausen), 1. FC Bocholt (gegen Fortuna Düsseldorf II) und Fortuna Köln (bei Rot Weiss Ahlen) verlieren. Dann hätte das Team von Trainer Heiner Backhaus 14 Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

Am 29. Spieltag treffen dann Fortuna Köln und der 1. FC Bocholt aufeinander. Im direkten Duell bräuchte die Alemannia bei eigenem Sieg ein Unentschieden zwischen den beiden Verfolgern. Dazu dürfte der Wuppertaler SV nicht gegen den FC Gütersloh gewinnen.

Die besten Abwehrreihen der Regionalligen - So sieht es deutschlandweit aus:

Regionalliga Nord: Phönix Lübeck mit Abstand am besten - Nachholspiele stehen aus

24 Gegentore in 24 Spielen sind ein Top-Wert in der Regionalliga Nord. Zum Vergleich: Tabellenführer Hannover 96 II hat 38 Gegentreffer in 27 Spielen kassiert, der SV Meppen (Platz zwei) in der gleichen Zahl an Spielen einen weniger.

Regionalliga Nordost: Starke Defensive beim Tabellenführer

Nicht nur die Offensive des Greifswalder FC ist mit 51 Treffern eine der besten der Liga. Gerade die Abwehr sticht mit nur 19 Gegentreffern in 27 Spielen heraus. Die zweitbeste Defensive der Liga, die des BFC Dynamo, hat in 27 Spielen 26 Gegentreffer hinnehmen müssen.

Regionalliga Südwest: Hoffenheim II mit nur 20 Gegentoren

Nach dem 0:5-Debakel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II sind die Stuttgarter Kickers den Titel "beste Defensive" los. 23 Gegentore in 27 Spielen stehen nun zu Buche, während die TSG-Reserve in 26 Partien gerade einmal 20 Gegentreffer schlucken musste - Ligabestwert.

Regionalliga Bayern: Würzburger Kickers stellen die beste Vierteliga-Abwehr Deutschlands

Die beste Abwehrreihe in Deutschlands Regionalligen stellt aber ein Vertreter aus Bayern. 16 Gegentore in 26 Spielen mussten die Würzburger Kickers gerade einmal schlucken. Nur der TSV Aubstadt (21 Gegentore in 27 Spielen) kann da in Bayern ansatzweise mithalten.