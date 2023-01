BVB: U23 fertigt Gegner im Testspiel ab - das sagt der Trainer

Borussia Dortmund II befindet sich noch bis Dienstag im Trainingslager in der Türkei in Belek. Am Sonntag fand das einzige Testspiel des Trainingscamps statt.

Borussia Dortmund befindet sich seit dem 2. Januar 2023 in der Türkei. Im Trainingslager in Belek arbeitet die U23 des Bundesligisten am Feinschliff für den Rückrundenstart in wenigen Tagen.

Am Sonntag stand das einzige Testspiel in der Türkei auf dem Programm. Gegen den Tabellen-Dritten der 2. ungarischen Liga, MTK Budapest, gewann die Reserve des BVB souverän mit 6:0. Gespielt wurde über gleich dreimal 45 Minuten, also insgesamt 135 Minuten.

"Das war insgesamt ein guter Test. Hinten raus ist der Unterschied dann deutlich geworden. Das müssen wir natürlich relativieren. Aber ich bin damit zufrieden, dass wir zu Null gespielt haben und viele Torchancen herausgespielt haben. Die ersten 90 Minuten waren auch auf Augenhöhe. Danach waren wir dann deutlich besser", bilanzierte Christian Preußer, Trainer der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, den XXL-Test gegenüber RevierSport.

Am Dienstagnachmittag reist Borussia Dortmund II dann vom Flughafen Antalya in Richtung Heimat ab. Am Abend wird der BVB-Tross am Düsseldorfer Flughafen erwartet.

Dann geht es ab Mittwoch in die letzten Trainingseinheiten auf dem Gelände in Dortmund-Brackel, bevor es am Sonntag - 15. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - bei der Spielvereinigung Bayreuth wieder um Drittligapunkte geht.

Die BVB-II-Torschützen gegen MTK Budapest: 1:0 Broschinski (75.), 2:0 Aning (83.), 3:0 Michel (94.), 4:0 Suver (100.), 5:0 Broschinski (113.), 6:0 Bornemann (130.)

Während die NRW-Drittliga-Teams Viktoria Köln, SC Verl, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in der Heimat blieben, bereitet sich der BVB in der Türkei vor. Warum? Preußer antwortet gegenüber RS: "Im Sommer waren viele unserer Spieler mit der Mannschaft von Edin Terzic in der Schweiz, jetzt haben wir den gesamten Kader zusammen. Wir wollen als Team weiter zusammenwachsen und die Gelegenheit nutzen, hier ohne äußere Einflüsse, wie beispielsweise einen Wintereinbruch, konzentriert zu arbeiten. Die Bedingungen vor Ort in Belek sind top."