BVB: U23 in der Türkei, Abgänge möglich - Duo bei den Profis

Die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund ist am Montag in der Türkei gelandet. In Belek wird sich der BVB II auf die Restrunde in der 3. Liga vorbereiten.

Borussia Dortmund II wird sich vom 2. bis zum 10. Januar 2023 in der Türkei auf die Restrunde in der 3. Liga, die am 14. Januar startet, vorbereiten. In Belek ist auch ein Neuzugang dabei. Derweil fehlen drei Spieler. Zwei davon werden mit den Profis ins Trainingslager reisen. RevierSport hat kurz nach der Landung am Montag (2. Januar) mit BVB-II-Trainer Christian Preußer gesprochen. Christian Preußer, viele Mannschaften bleiben in diesem Jahr in der Heimat, auch aufgrund der angenehmen Temperaturen in Deutschland. Welchen Mehrwert erhoffen Sie sich vom Türkei-Trainingslager? Im Sommer waren viele unserer Spieler mit der Mannschaft von Edin Terzic in der Schweiz, jetzt haben wir den gesamten Kader zusammen. Wir wollen als Team weiter zusammenwachsen und die Gelegenheit nutzen, hier ohne äußere Einflüsse, wie beispielsweise einen Wintereinbruch, konzentriert zu arbeiten. Die Bedingungen vor Ort in Belek sind top. Haben Sie auch Testspiele vereinbart? Ja, wir spielen am 8. Januar gegen den ungarischen Zweitligisten MTK Budapest. In diesem Spiel werden beide Mannschaften ihren gesamten Kader einsetzen können, daher spielen wir dreimal 45 Minuten gegeneinander. Cyrill Akono ist auch mit dabei. Wie sehr wollten Sie diesen Spieler in Ihrem Kader dabei haben? Wir freuen uns sehr über seine Verpflichtung, schließlich war er auch schon im Sommer ein Thema. Cyrill bringt Qualitäten mit, die wir offensiv in dieser Saison zu oft haben vermissen lassen. Werden weitere Zugänge folgen? Aktuell ist das nicht geplant. Haben Sie auch Spieler dabei, die den Verein verlassen dürfen? Einige Spieler suchen natürlich mehr Spielpraxis und schauen sich um. Wir haben bis auf Luca Unbehaun, Soumaila Coulibaly und Abdoulaye Kamara alle Spieler dabei. Luca und Soumalia fliegen mit den Profis nach Spanien und Abdoulaye befindet sich noch im Reha-Training.

Zur Startseite