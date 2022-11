Fußball-Drittligist SV Elversberg ist Spitzenreiter. Gute Arbeit, schlaue Transfers und eine offensive Spielidee sind die Erfolgsgründe.

Seit 2018 ist Nils-Ole Book Sportdirektor der SV Elversberg. Die Entwicklung des Vereins in diesen vier Jahren ist beeindruckend. 2021 wurde der Südwestklub noch Vizemeister in der Regionalliga, ein Jahr später folgte der Aufstieg in die 3. Liga. Wer dachte, dass die SVE eine Etage höher zu den Abstiegskandidaten zählen würde, sah sich schnell eines Besseren belehrt.

Elversberg rockt die 3. Liga und steht nach 14 Partien mit 32 Punkten auf Platz eins – und das ist völlig verdient. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Horst Steffen spielt einen attraktiven Offensivfußball, stellt den besten Angriff der Liga und hat in dieser Saison bereits fünf Spiele mit mindestens drei Toren Unterschied gewonnen.

Neben Steffen, ist natürlich Sportdirektor Book der Architekt des Erfolgs. Der 36-Jährige, der von 2006 bis 2008 für den MSV Duisburg spielte und in seiner aktiven Laufbahn 97 Zweitliga-Partien absolvierte, verpflichtete vor Beginn der Drittliga-Spielzeit acht externe Spieler. Vier dieser Akteure wurden "nur" aus der Regionalliga geholt, doch Book bewies ein goldenes Händchen.

Jannik Rochelt ist der Senkrechtstarter der 3. Liga

Sein größter Coup war der Transfer von Jannik Rochelt. Der 24-jährige Linksaußen wechselte vom SSV Ulm zum Drittliga-Aufsteiger. In Ulm bestritt er 51 Regionalliga-Partien und erzielte drei Treffer. Bei seinem neuen Arbeitgeber wurde Rochelt auf Anhieb Leistungsträger und zählt seit Saisonbeginn zu den besten Drittliga-Spielern.

Mit einem Notendurchschnitt von 2,68 (kicker) ist der Elversberger hinter Jasper Verlaat, Leandro Morgalla (beide 1860 München) und Teamkollege Luca Schnellbacher der viertbeste Feldspieler der Liga. Es gibt allerdings auch eine Statistik, die der pfeilschnelle Offensivmann anführt. Denn: Rochelt ist der Top-Scorer der 3. Liga. In 14 Partien erzielte er sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Nur Schnellbacher hat ebenfalls zwölf Scorerpunkte gesammelt.

Auch in der ersten DFB-Pokal-Runde trug Rochelt mit einem Tor und einem Assist maßgeblich zur großen Überraschung gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen (4:3) bei. Er ist der Senkrechtstarter der dritthöchsten Spielklasse und in dieser Saison der größte Transfercoup von Ex-MSV-Profi Nils-Ole Book.