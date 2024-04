Ein guter Sonntag für den FC Schalke 04. Weil der Hamburger SV beim 1. FC Magdeburg spät ausgleicht, bleibt Königsblau Zwölfter. Derweil verliert der Tabellenführer.

Die Konkurrenz des FC Schalke 04 war am Sonntagmittag im Einsatz. Gut für Königsblau: Die Rivalen aus dem Tabellenkeller treten nach dem eigenen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg auf der Stelle.

In Sachsen-Anhalt empfing der 1. FC Magdeburg den Hamburger SV. Aufregung gab es gleich in der ersten Halbzeit - und zwar reichlich. Nach 23 Minuten foulte Guilherme Ramos den Magdeburger Angreifer Luca Schuler. Es gab Elfmeter und Rot. Mohammed El Hankouri trat an und brachte den 1. FCM in Front (26.).

Danach blieb Magdeburg am Drücker, doch Baris Atik verpasste das 2:0 (41.). Das wiederum markierte El Hankouri - in der siebten Minute der Nachspielzeit vom Punkte. Zuvor hatte Matheo Raab den heranstürmenden Leon Bell-Bell abgeräumt.

Nach der Pause fiel dem HSV erstmal nicht viel ein, ehe Sebastian Schonlau die Rothosen mit einem Gewaltschuss aus wenigen Metern wieder heranbrachte. Fortan drückte der HSV und kam durch Jonas Meffert spät zum Ausgleich (90.+4).

Das Team von Trainer Christian Titz bleibt damit auf Platz dreizehn, während sich Schalke auf Rang zwölf einsortiert. Hamburg liegt nun drei Punkte hinter Fortuna Düsseldorf und Platz drei.

Im Niedersachsenderby standen sich derweil Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gegenüber. Am Ende stand nur ein 0:0, wodurch es Braunschweig verpasste, ernsthaft zu Schalke aufzuschließen. Mit 31 Punkten schoben sich die Löwen immerhin auf Rang 15 und schickten Hansa Rostock auf den Relegationsplatz.

FC St. Pauli verspielt zwei Führungen gegen Elversberg

Derweil schien am Millerntor alles den erwarteten Gang zu gehen. Der FC St. Pauli hatte die SV Elversberg zu Gast und ging nach 39 Minuten durch Johannes Eggestein in Führung. Eric Smith hatte eine Ecke an den ersten Pfosten gezogen, wo Eggestein herangestürmt kam und die Kugel versenkte.

Nach der Pause kam dann aber Elversberg und schlug durch Maurice Neubauer zurück. In der 52. Minute veredelte er eine sehenswerte Kombination zum Ausgleich.

St. Pauli schlug durch Marcel Hartel zwar erneut zurück (69.), doch Elversberg war nicht kleinzukriegen. Nur eine Minute später nutzte Joseph Boyamba die offene St.-Pauli-Defensive aus und erzielte das 2:2 (70.).

Und es kam noch besser: In der 81. Minute war es Paul Wanner, der die Saarländer tatsächlich zur überraschenden 3:2-Führung schoss. Kurz darauf konterte Elversberg schon wieder und Hugo Vandermersch schob zum 4:2 ein. Jackson Irvine brachte die Kiezkicker nochmal ran (90.+3), doch es blieb beim 4:3-Sieg für die SV Elversberg.

Das bejubelte vor allem Holstein Kiel. Die Störche sind nun Tabellenführer der 2. Liga, St. Pauli Zweiter. Die SV Elversberg liegt vier Punkte vor Schalke auf Rang zehn.