Landesliga Vor dem Mülheimer Derby - diese zwei Spieler wechseln von Speldorf nach Mintard

Derbyzeit in Mülheim! Am Samstag, 20. April (18.30 Uhr), kommt es zum Lokalduell zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und VfB Speldorf. Zwei VfB-Akteure werden in Zukunft für die DJK spielen.