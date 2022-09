RWE: Deal fix! Neuer Stürmer ist schon im Training

Rot-Weiss Essen hat den vierten Transfer binnen weniger Tage eingetütet. Am Donnerstag trainierte schon der nächste Neuzugang mit.

Noch am Mittwoch hatten RevierSport und die WAZ berichtet, dass Rot-Weiss Essen an Luca Wollschläger interessiert ist. Am Donnerstagvormittag nahm der Stürmer von Hertha BSC bereits am Essener Mannschaftstraining teil.

Damit ist der nächste Deal nach Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen), Clemens Fandrich (zuletzt Erzgebiurge Aue) und Andreas Wiegel (zuletzt BFC Dynamo) fix. RWE wird Wollschläger aus Berlin ausleihen. In Essen entschied sich der 19-jährige Angreifer für die Nummer 13. Zumindest prangte diese auf seinen RWE-Trainingsklamotten.

Der RWE-Kader 2022/2023 Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor, Felix Wienand Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Felix Bastians, Nico Haiduk, Meiko Sponsel, Moritz Römling, Andreas Wiegel Mittelfeld: Clemens Fandrich, Fabian Götze, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother, Aurel Loubongo, Isaiah Young, Lawrence Ennali Angriff: Ron Berlinski, Simon Engelmann, Luca Wollschläger

Wollschläger hatte erst vor wenigen Tagen - genau gesagt: am 22. August 2022 - einen Profivertrag bei Hertha BSC unterschrieben. Dieser bindet den 19-jährigen Mittelstürmer bis zum 30. Juni 2025 an den Bundesligisten. In der vergangenen Serie kam er zu drei Kurzeinsätzen für die "Alte Dame" in der Bundesliga. In der laufenden Spielzeit wurde der Angreifer nur in der Regionalliga-Reserve eingesetzt und bliebt in rund 200 Spielminuten ohne Torerfolg. Das soll sich nun in Essen ändern.

Mit 1,95 Meter ist der Stürmer ab sofort auch der größte Spieler im Essener Kader. Dahinter folgt der dritte Torwart Raphael Koczor (1,94 Meter). Von den Feldspielern sind Felix Bastians und Simon Engelmann - je 1,88 Meter - die größten Akteure. Wollschläger wird Trainer Christoph Dabrowski auch aufgrund seiner Körpergröße noch einmal mehr Flexibilität im Angriff zu den bisherigen Stürmern Engelmann und Ron Berlinski bieten.

Schon am Freitag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Erzgebirge Aue könnten drei von den vier Neuen um Götze, Wiegel und Wollschläger ihre Debüts feiern. Der vierte im Bunde, Clemens Fandrich, kam bereits in Bayreuth zu seinem ersten RWE-Einsatz.