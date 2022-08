RWE: Nach Götze - holt Essen jetzt einen Stürmer aus der Bundesliga?

Rot-Weiss Essen hat in den letzten Tagen drei neue Spieler verpflichtet. Doch noch scheinen die Transfer-Pläne des Drittligisten nicht beendet zu sein.

Rot-Weiss Essen hat auf den katastrophalen Start in die 3. Liga - die Mannschaft holte nur drei von 18 möglichen Punkten - reagiert und in den vergangenen Tagen mit Clemens Fandrich (zentrales Mittelfeld, zuletzt FC Erzgebirge Aue), Andreas Wiegel (Rechtsverteidiger, zuletzt BFC Dynamo) und Felix Götze (zentrales Mittelfeld, ausgeliehen vom FC Augsburg) drei Verstärkungen an Land gezogen.

Gut möglich, dass der Tabellenletzte der 3. Liga noch einmal nachlegt. Diesmal im Angriff. Wie unsere Redaktion erfuhr, haben die Essener um Sportchef Jörn Nowak Interesse an einem weiteren Bundesligaspieler. Nach Felix Götze könnte nämlich Luca Wollschläger an der Hafenstraße aufschlagen.





Wollschläger hatte erst vor wenigen Tagen einen Profivertrag bei Hertha BSC unterschrieben. Dieser bindet den 19-jährigen Mittelstürmer bis zum 30. Juni 2025 an den Bundesligisten. In der vergangenen Serie kam er zu drei Kurzeinsätzen für die "Alte Dame" in der Bundesliga.

In der U19-Bundesliga schoss Luca Wollschläger in 22 Einsätzen zehn Tore, in der U17 waren es vier Treffer in 13 Spielen.

In der laufenden Spielzeit wurde der Angreifer nur in der Regionalliga-Reserve eingesetzt. In dieser Saison kam der 1,95-Meter-Mann für Herthas U23 dreimal über insgesamt 196 Spielminuten zum Einsatz. Er blieb bis dato ohne Torerfolg. Überhaupt wartet Wollschläger nach sechs Einsätzen in der Regionalliga und drei Begegnungen in der Bundesliga auf einen Torerfolg als Seniorenspieler.