MSV Duisburg: Nach irrem Treffer - das beeindruckt Ziegner an Torhüter Müller

In Meppen hat MSV-Torhüter Vincent Müller mit seinem Distanztreffer für Aufsehen gesorgt. Doch auch sonst beeindruckt der Neuzugang seinen Trainer Torsten Ziegner.

Seit seinem Treffer vom Sonntag ist MSV-Torwart Vincent Müller Gesprächsthema in Fußball-Deutschland, sein Treffer gegen den SV Meppen wird in vielen Jahresrückblicken zu sehen sein. Doch nicht nur wegen seines Tores ist es ein richtig guter Saisonstart für den Schlussmann des MSV Duisburg.

„Es ist schon auffällig, dass er trotz seines jungen Alters von 21 Jahren sehr stabil ist“, zeigte sich MSV-Trainer Torsten Ziegner auf der Pressekonferenz nach dem Sieg in Meppen beeindruckt vom Torhüter, der im Sommer nach zwei Jahren in den Niederlanden von der PSV Eindhoven zurück in die 3. Liga wechselte. "Es ist bestimmt auch ein besonderes Gefühl für ihn, auch wenn für mich viel wichtiger ist, dass wir das Spiel gewonnen haben", blickte Ziegner auf den Treffer seiner Nummer Eins.





Der gebürtige Kölner Müller war bereits früh in die Jugend des 1. FC Köln gewechselt und hatte bis zur U19 sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Es folgte ein Wechsel zu den Würzburger Kickers, bei denen er die Torhüterposition am 11. Spieltag eroberte und von da an die Nummer 1 blieb, ehe es in die Niederlande ging. In Eindhoven verzeichnete er nur Einsätze in der Reserve, im Juli kehrte er dann zurück nach Deutschland in die 3. Liga - und zwar ins Ruhrgebiet.

"Ich glaube, dass sich Vincent nicht nur in der 3. Liga sieht"

Am guten Saisonstart der Duisburger hat auch der Schlussmann seine Anteile, wie Ziegner beschrieb: „Vincent leistet sich nur sehr wenige Aussetzer. Es ist toll, was er unserer Defensive von hinten insgesamt für eine Ruhe gibt.“ Die Abwehr des MSV zeigt sich zum Saisonstart gut aufgestellt, erst viermal musste Müller hinter sich greifen. In den letzten drei Spielen kassierten die Zebras nur ein Gegentor.

„Aber er muss am Boden bleiben und akribisch weiter an sich arbeiten. Ich glaube, dass sich Vincent nicht nur in der 3. Liga sieht. Da wird er gewisse Dinge noch stabilisieren und verbessern müssen“, nimmt Ziegner den jungen Torwart in die Pflicht. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm und bleiben auch da am Ball.“