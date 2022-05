RWE-Feierbiester: "Wir fliegen am Montag nach Malle!"

Oguzhan Kefkir war beeindruckt von der RWE-Meisterparty auf dem Platz. Nun kündigt er mehrtägige Feierlichkeiten und eine Reise nach Mallorca an.

Oguzhan Kefkir hat in seiner Karriere bereits einiges erlebt. Er hat für den VfL Bochum in der Bundesliga gespielt. Und mit dem VfR Aalen in der 3. Liga. Auch einen Aufstieg mit dem KFC Uerdingen hat er schon auf dem Buckel. Aber so etwas wie am Samstag nach dem 2:0 von Rot-Weiss Essen gegen Rot Weiss Ahlen und den Aufstieg in die 3. Liga erlebte er noch nicht.

„Wir sind einfach nur erleichtert. Die ganze Last von der Saison ist von den Schultern. Es ist einfach nur geil und unbeschreiblich. Das haben wir uns verdient. Jetzt heißt es einfach nur den Moment zu genießen“, sagte Kefkir nach dem Spiel. „Ich habe zwar schon Erfahrungen in der 3. Liga gemacht und auch schon einmal einen Aufstieg gefeiert. Aber das, was ich hier in Essen erlebt habe und erlebe, ist einfach nicht zu vergleichen mit dem Aufstieg damals. Das ist eine ganz andere Welt.“





Der 30-Jährige wusste, was der Aufstieg für RWE bedeutet. „Ich bin glücklich dass ich ein Teil davon sein kann, den Verein zurück in den Profibereich gebracht zu haben. Da, wo er hingehört. Die Stadt und die Fans haben jahrelang darauf hingearbeitet und mussten immer wieder den Kürzeren ziehen. Dieses Jahr haben wir es geschafft.“ Kefkir weiter: „Es waren so viele Hindernisse, die wir überwinden mussten. Wir haben uns immer wieder aufgerappelt, deswegen haben wir diesen Aufstieg umso mehr verdient. Für die Stadt, für die Fans und für den ganzen Verein.“

Ganz ergriffen war er besonders von den Szenen direkt nah dem Spielende. „Nach dem Spiel, als die Fans auf den Platz gestürmt sind, haben viele geweint und Tränen verloren. Da hat man gemerkt, dass denen das wirklich sehr nahe gegangen ist. Da kannst du schon sehen, was für eine hohe Bedeutung das für die Menschen hier hat. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir ihnen diesen Moment geschaffen haben.“

Kefkir bot wie da gesamte Team eine bärenstarke Leistung: „Wir wollten es halt unbedingt. Uns war einfach klar, wir hatten so eine Kulisse und so eine Gelegenheit. Das lassen wir uns nicht nehmen“, meinte er dazu nur. „Jetzt wird erst mal gefeiert. Und das wird auf jeden Fall nicht nur einen Tag dauern“, verriet er „Wir fliegen am Montag bis Mittwoch nach „Malle“. Die Jungs haben etwas geplant. Ich lasse mich überraschen.“