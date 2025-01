Fortuna Düsseldorf hat am Dienstag (28. Januar) zwei Personalien bekanntgegeben - einen Ab- und einen Zugang.

Fortuna Düsseldorf und die TSG 1899 Hoffenheim haben sich gemeinsam mit Joshua Quarshie darauf verständigt, die laufende Leihe des Innenverteidigers vorzeitig zu beenden.

Quarshie war im Januar vergangenen Jahres zur Fortuna gewechselt. In seiner Zeit bei den NRW-Landeshauptstädtern absolvierte der 20-Jährige insgesamt 16 Pflichtspiele für die Profimannschaft. Darüber hinaus kam der ehemalige U19-Spieler von Rot-Weiss Essen in fünf weiteren Partien für Fortunas Zwote in der Regionalliga West zum Einsatz.

Christian Weber, Sportdirektor der Fortuna, erklärt: "Wir bedanken uns bei Joshua für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Er hat sich vom ersten Tag an immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und jeden Tag hart an sich gearbeitet. Leider konnten wir ihm nicht in dem Maße Spielzeit geben, wie sich das alle Parteien vor einem Jahr vorgestellt hatten, so dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, die Leihe vorzeitig zu beenden."

Quarshie wird aber weiter in der 2. Bundesliga spielen. Hoffenheim, wo Quarshie einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt, wechselt zur Spielvereinigung Greuther Fürth.

Fortuna Düsseldorf verpflichtet Moritz Heyer Der 29-jährige Verteidiger wechselt ablösefrei zur Fortuna, nachdem er seinen Vertrag beim Hamburger SV zuvor aufgelöst hat. Heyer war insgesamt viereinhalb Jahre für den HSV aktiv und entwickelte sich dort insbesondere in den ersten drei Jahren zu einer festen Größe. In 126 Pflichtspielen für die Rothosen erzielte der Defensiv-Allrounder 13 Tore und bereitete neun weitere vor. Vor seinem Engagement bei den Hanseaten spielte Heyer für den VfL Osnabrück, den Halleschen FC und die Sportfreunde Lotte. Insgesamt kommt er auf 145 Zweitliga- sowie 103 Drittliga-Einsätze. Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation, sagt: „Mit Moritz Heyer konnten wir erneut einen Spieler verpflichten, mit dem wir uns schon länger beschäftigt haben. Er bringt einiges an Erfahrung mit. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft ohne lange Eingewöhnungszeit weiterhelfen wird."

Der aktuelle deutsche U20-Nationalspieler, der sowohl die deutsche als auch die ghanaische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte am Montag den Medizincheck und unterschrieb im Anschluss seinen Leihvertrag bis Saisonende bei der Spielvereinigung. Quarshie durchlief seit der U18 alle Juniorennationalmannschaften und führte die deutsche U20 zuletzt als Kapitän aufs Feld.

"Ich habe mich sehr gefreut, als die Verantwortlichen hier in Fürth auf mich zugekommen sind. Für mich war auch schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen und mir hier mit vollem Einsatz meine Spielzeiten verdienen möchte. Ich freue mich schon auf mein erstes Training heute und will direkt alles reinwerfen, um dem Team zu helfen", sagt Quarshie.