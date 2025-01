Gegen Borussia Mönchengladbach möchte der VfL Bochum weiteren Boden gut machen. Die Personalsituation beim Gegner könnte zuträglich sein.

Zum ersten Mal in dieser Saison ist der VfL Bochum am kommenden Spieltag zum Topspiel-Termin am Samstagabend im Einsatz. Bei Borussia Mönchengladbach kämpft die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking um weitere Punkte im Abstiegskampf (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Was dieses Vorhaben begünstigen könnte: Die Gladbacher tun sich am Samstagabend häufig schwer. Seit über zwei Jahren und 14 Spielen konnten sie nicht mehr gewinnen, wenn sie zu diesem Spieltermin im Einsatz waren.

Trainer Gerardo Seone erklärt, wie seine Mannschaft das gegen Bochum ändern möchte: "Gegen einen kompakten Gegner müssen wir längere Ballbesitzphasen in gute Angriffe umwandeln, Überzahlsituation auf den Flügeln herstellen und unsere Stürmer in Szene setzen, sei es mit Steckpässen oder mit Flanken", sagt der Schweizer in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Und weiter: "Wir müssen bereit sein für die zweiten Bälle, Gegenpressing und schnelles Umschaltspiel. Ich erwarte, dass wir bei einem Heimspiel mit breiter Brust auftreten und mit viel Energie und Lust ein gutes Resultat erzielen."

Nach einer zufriedenstellenden Hinrunde ist die Borussia vor dem NRW-Duell mit Bochum unter Druck geraten. Drei Niederlagen stehen nach drei Spielen 2025 zu Buche. "Damit sind wir natürlich nicht zufrieden", sagt Seoane. "Wir müssen auf jeden Fall gegen Bochum diese defensive Stabilität, die wir in den Spielen vor Weihnachten gezeigt haben, auf den Platz bringen. Bochum wird mit einem klaren Plan und mit gewissen Stärken zu uns kommen."

Da hilft es nicht, dass neben Abwehrchef Ko Itakura mit Marvin Friedrich ein weiterer Innenverteidiger auszufallen droht. Beide laborierten an einem Infekt und konnten bisher nur eine kurze Trainingseinheit in dieser Woche absolvieren. Hinter den Defensivmännern stehe noch ein Fragezeichen, so Seoane. Mit Franck Honorat wird ein Leistungsträger aufgrund einer Fußverletzung sicher fehlen.