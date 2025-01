Fünf Punkte Vorsprung hat Preußen Münster auf den Relegationsplatz. Damit das so bleibt, wurde nun der zweite erfahrene Zweitliga-Akteur verpflichtet.

Am Samstag spielt der 1. FC Nürnberg beim FC Schalke in der 2. Bundesliga. Ein Spieler wird die Reise nach Gelsenkirchen nicht antreten.

Denn Florian Pick hat sich dem Zweitliga-Konkurrenten Preußen Münster angeschlossen. Nach der Verpflichtung von Paderborns David Kinsombi (wurde ausgeliehen) der zweite erfahrene Zugang für die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann.

Zunächst bis zum Sommer wurde der Offensivspieler, der in der Hinserie neunmal für Nürnberg auf dem Platz stand, verpflichtet. "Florian sucht immer den Weg zum Tor und ist sehr intensiv in seiner Spielweise. Er wird uns mit seiner Qualität, aber auch mit seiner Mentalität und seinem Selbstbewusstsein in der Rückrunde helfen. Vom ersten Gespräch an hat man gespürt, dass Florian für die Sache brennt und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten will”, kommentiert Sport-Geschäftsführer Ole Kittner den Transfer.

Der 29-Jährige selber begründet seinen Wechsel: "Ich habe mit dem Trainer und ein paar Jungs wie Domme Schad und Rico Preißinger bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich auf die Fans, auf die tolle Entwicklung, die der Club in den letzten Jahren genommen hat und möchte jetzt richtig Gas geben. Wenn die Mannschaft weiter so eng zusammensteht und weiter an einem Strang ziehen, können wir jeden Gegner schlagen und auch in der Rückrunde erfolgreich sein. Ich möchte mich in diese Top-Mannschaft schnell einfügen und meinen Teil beitragen."

In seiner bisherigen Karriere absolvierte Pick 22 Erstliga-, 86 Zweitliga-, und 83 Drittliga-Spiele. Der Offensivspieler lief unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Ingolstadt 04, den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Heidenheim auf. Während seiner Zeit in Heidenheim sicherte er sich mit seinem Team in der Saison 2022/23 die Zweitligameisterschaft und damit den Aufstieg in die Bundesliga.

Zum ersten Mal für Münster auf dem Platz stehen kann er dann am Sonntag (13:30 Uhr), wenn Münster bei Hannover 96 antreten muss.