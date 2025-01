Myron Boadu erzielte im Test gegen Almelo nach langer Pause gleich das Siegtor für den offensivschwachen VfL Bochum. Das aber reicht auch dem Spieler selbst nicht.

Gegen Wolfsburg, beim 1:3 noch unter Trainer Peter Zeidler, verabschiedete sich Myron Boadu in eine lange Verletzungspause mit seinem zweiten Bundesliga-Treffer. Im Testspiel gegen Heracles Almelo kehrte er drei Monate später mit einem Treffer zurück.

Boadu erzielte im Fallen, im Stile eines Torjägers, das 1:0-Siegtor zum Jahresauftakt. Taugt er zum Hoffnungsträger für die Offensive? Perspektivisch vielleicht. Aktuell noch nicht.

„Ich bin glücklich über das Tor und vor allem, dass ich wieder mitspielen konnte. Es ist alles auskuriert“, sagte Boadu. Eine Schambein-Entzündung hatte dem für diese Saison von AS Monaco ausgeliehenen Angreifer zu schaffen gemacht. Erst im Dezember kehrte der 23-jährige Niederländer ins komplette Mannschaftstraining zurück, war am Jahresende zweimal im Kader.

Boadu selbstkritisch: „Ich muss klarer und fokussierter sein“

Zufrieden mit seiner Leistung aber, erklärte Boadu, war er nicht. Zu Beginn zeigte er ungewohnte technische Probleme, und vor allem das Anlaufen mit Moritz Broschinski funktionierte nicht. „Dafür übernehme ich die Verantwortung. Die Kommunikation war nicht top, da muss ich klarer und fokussierter sein“, sagte er selbstkritisch. „Aber ich habe drei Monate nicht gespielt. Ich werde weiter hart arbeiten, damit ich dem Team helfen kann mit Toren, Vorlagen und beim Pressing.“

Tore hat der VfL, mit 13 Treffern offensivschwächstes Team der Bundesliga, bekanntlich bitter nötig. Auf Letzteres legt Trainer Dieter Hecking aber ebenfalls größten Wert. „Myron ist ein cleverer Stürmer, gerade in der Box. Wenn wir ihn da in die Position bringen, kann er uns sehr helfen“, sagte der Coach und hob dann zum „Aber“ an.

Hecking: Gegen den Ball muss Boadu „deutlich zulegen“

Eine Einsatzgarantie hat der trotz seiner langen Pause mit zwei Toren immer noch erfolgreichste VfL-Angreifer - nur Mittelfeldmann Matus Bero (3) hat häufiger genetzt - nämlich noch lange nicht. „Er muss in der Arbeit gegen den Ball deutlich zulegen, wenn er Ansprüche anmelden will. So können wir in der Bundesliga nicht agieren“, sagte Hecking klipp und klar.

Gegen Almelo nahm er auch Broschinskis Anlaufverhalten mit in die Kritik. „Beide müssen enger zusammenspielen, mehr Druck auf den Ball ausüben, denn die Stürmer sind die ersten Verteidiger bei uns“, so der Trainer. „Da muss sich Myron verbessern. Wenn er das macht, wird er uns helfen können.“

VfL Bochum: In Mainz ist mit Heidenheim-Startelf zu rechnen

n Mainz, beim ersten Ligaspiel am kommenden Samstag (11. Januar, 15.30 Uhr), ist nach dem gescheiterten Versuch der Doppelspitze Broschinski/Boadu daher wieder mit Philipp Hofmann für Boadu zu rechnen. Viel spricht für die Startelf, die zuletzt gegen Heidenheim mit dem 2:0 den ersten Saisonsieg holte - und für Boadu als Joker.