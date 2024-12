Er hat noch lange nicht genug: Ein alter Haudegen hat der Bundesliga zwar den Rücken gekehrt, wird aber in der Bezirksliga weitermachen.

Der mittelfränkische Bezirksligist FC Oberhaid wird im kommenden Jahr einen echten Kracher bei sich begrüßen dürfen: Javier Pinola, eigentlich Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg, hat dem Amateurklub seine Dienste zugesichert.

Der FC Oberhaid bekommt einen abgeklärten Innenverteidiger. Zumindest war Pinola das während seiner aktiven Laufbahn, die er im Jahr 2022 beim argentinischen Topklub River Plate beendet hat.

Oliver Dotterweich, Sportlicher Leiter beim FCO, bremste gegenüber dem "kicker" allerdings gleich einmal die Euphorie: "So oft wird er nicht spielen", ließ er wissen. Schließlich muss Pinola in erster Linie Miroslav Klose in der zweiten Liga zur Seite stehen.

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass er sich das FCO-Trikot überstreifen wird", sagte Dotterweich. In seiner Karriere war es bisher vor allem das Trikot des 1. FC Nürnberg, das Javier Pinola übergestreift hat. Von 2005 bis 2015 absolvierte der Argentinier 287 Partien für den "Club". In der Bundesliga stehen 203 Partien zu Buche.

Das Fußballspielen gelernt hat Pinola in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, wo er zunächst für Huracans U20 sowie für die Chacarita Juniors spielte. Von dort aus wagte er im Sommer 2002 den Sprung nach Europa zu Atlético Madrid.

Eineinhalb Jahre später war Pinola dann aber schon wieder zurück in der Heimat - bei dem Topklub Racing Club de Avellaneda. Nach eineinhalb Jahren Leihe kehrte er zu Atletico zurück - und von dort aus gleich weiter zum 1. FC Nürnberg. Im Sommer 2005 war das - und damit sollte eine Ära beginnen.

Zunächst hatten ihn die Franken zwei Jahre lang geliehen, ehe sie 2007 rund 1,2 Millionen Euro an die Spanier überwiesen. Pinola wurde bei den Clubberern DFB-Pokalsieger und blieb bis zum Sommer 2015. Er ist eine Legende im Frankenland und, zur Freude der vielen Club-Fans, nach Stationen bei Rosario Central und River Plate, seit August 2024 zurück beim 1. FCN - als Co-Trainer des deutschen Weltmeisters Miroslav Klose. Und bald darf er sich dann auch offiziell Bezirksliga-Spieler nennen.