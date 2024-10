Der SC Preußen Münster konnte ein bekanntes Gesicht für seine Fußballcamps gewinnen. Es handelt sich um einen Ex-Schalke-Profi.

Seit Jahren begeistern die Fußballcamps des SC Preußen schon junge Nachwuchsfußballer in der ganzen Region im Münsterland und sorgen immer wieder für aufregende Ferienunterhaltung.

Um die Qualität der beliebten Camps noch weiter zu steigern, wird zum Jahreswechsel Christian Pander mit seiner Firma "ShootingStar" die Leitung der neuen "Preußen Münster Fußballschule" übernehmen.

"Wir möchten mit den Feriencamps die Kids im Münsterland ganz früh von Preußen Münster begeistern. Christan führt bereits seit Jahren sehr erfolgreich Camps und Fördertrainings durch und wird jetzt die 'Preußen Münster Fußballschule' mit seinem Knowhow und seiner Erfahrung als Fußballprofi auf ein ganz neues Level bringen. Das ist eine wunderbare Geschichte, die in den nächsten Jahren stetig wachsen soll, um den Club noch enger mit der Region zu verbinden", erklärt Ole Kittner, Geschäftsführer des SCP.

Der gebürtige Münsteraner Pander wurde selbst in der Jugend des Adlerklubs ausgebildet, bevor er später bei Schalke 04 und Hannover 96 die Bundesliga eroberte. Nach seiner Karriere rückte der heute 41-Jährige den Fußball erneut in den Mittelpunkt und führt mit seiner gemeinnützigen Firma "ShootingStar" seit Jahren erfolgreich Fußballcamps und Fördertrainings in Münster und der Region durch. In Zukunft zählt auch die "Preußen Münster Fußballschule" dazu.

"Meine Erfahrungen und die Begeisterung für den Fußball an junge Menschen weiterzugeben, bereitet mir einfach großen Spaß. Daher ist es eine Win-Win-Situation, diese Leidenschaft und das gesammelte Knowhow der letzten Jahre mit der bestehenden Qualität der Feriencamps zu verknüpfen und in der neuen Preußen Münster Fußballschule zu bündeln. Wir wollen das bisherige Angebot zielgerichtet stärken und weiterentwickeln", sagt Christian Pander selbst.

Für alle fußballbegeistern Kids ändert sich dabei erstmal nicht viel: Ebenso wie die Camps in der Vergangenheit wird auch die neue Fußballschule Ferienangebote auf die Beine stellen, die in Münster und der Region durch Pander und seine Firma umgesetzt werden und den Fußball vier Tage lang in den Mittelpunkt rücken. Darüber hinaus wird die Fußballschule in Zukunft ein Fördertraining anbieten, bei dem Kinder früh und gezielt in ihrer fußballerischen Entwicklung gefördert werden sollen. Das wird ab März wöchentlich sonntags im Schatten des Preußenstadions stattfinden.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die gemeinsamen Momente mit den Kids. Wir werden viel Spaß zusammen haben und spannende Fußballtage erleben", fiebert Pander dem Start in 2025 entgegen.