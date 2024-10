Zweitligist Preußen Münster spielte am vergangenen Wochenende 1:1-Remis gegen die SV Elversberg. Für einen Spieler war es eine ganz besondere Partie.

Es ist vollbracht: Der Traum von Yassine Bouchama wurde am Samstag endlich wahr. Beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (1:1) absolvierte der Mittelfeldmann von Preußen Münster sein langersehntes Zweitliga-Debüt. Nachdem Bouchama in den ersten acht Partien nicht zum Einsatz kam und teilweise sogar gar nicht im Kader stand, spielte er gegen Elversberg direkt von Beginn an.

Bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute, aufgrund einer Gelben Karte, rechtfertigte der 27-Jährige auch seine Startelfnominierung und war einer der Aktivposten der Adlerträger. Vom "kicker" wurde er mit der Note 2,5 ausgezeichnet, kein Spieler auf dem Platz wurde besser bewertet.

Lange musste Bouchama auf diesen Moment warten, aber damit kennt sich der Essener Junge bestens aus. In den letzten Jahren kämpfte er sich mit viel Einsatz und Durchhaltevermögen von unten nach oben. Der "Straßenfußballer" hatte nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht und spielte bis 2019 noch in der Landesliga für seinen Heimatverein FC Kray.

Seit 2022 steht er an der Hammer Straße unter Vertrag, es folgte der sensationelle Durchmarsch von der Regionalliga West bis in die 2. Bundesliga. Insgesamt bestritt Bouchama 71 Pflichtspiele für die Preußen, in denen er elf Tore erzielte und elf weitere Treffer auflegte. Jetzt konnte er erstmals sein Können im deutschen Unterhaus unter Beweis stellen.

Ja, ich bin stolz auf meine Premiere in der 2. Liga, davon habe ich lange nur geträumt. Vor fünf Jahren war ich schließlich noch in der Landesliga unterwegs. Yassine Bouchama.

"Ja, ich bin stolz auf meine Premiere in der 2. Liga, davon habe ich lange nur geträumt. Vor fünf Jahren war ich schließlich noch in der Landesliga unterwegs. Ich habe auch in den vergangenen Wochen immer an mich geglaubt. Weil ich weiß, was ich kann. Mir war klar, dass ich irgendwann meine Chance bekommen würde, wenn ich Tag für Tag im Training mein Bestes gebe", sagte der gebürtige Essener anschließend gegenüber der "Bild".

Es wird spannend, wie viele Zweitliga-Spiele in der Karriere des Preußen-Profis noch hinzukommen werden. Klar ist: Der unkonventionelle Weg von Yassine Bouchama dürfte vielen Amateurkickern Mut machen. Schließlich spielte er mit 22 Jahren noch vor knapp 100 Zuschauern in der Landesliga, diese Saison könnte er vor über 60.000 Fans in der Veltins-Arena auflaufen.