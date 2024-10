Schalke 04 gastiert am Samstag bei Hannover 96. Was Fans der Königsblauen bei der Anreise zum Zweitliga-Spiel beachten sollten.

Die Fans von Schalke 04 gehören zu den reisefreudigsten unter den deutschen Profiklubs. Auch am Samstag, beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga, können sich die Gelsenkirchener wieder auf ihre Anhänger verlassen. Die rund 4500 Tickets für den Gästeblock sind natürlich vergriffen.

Es ist davon auszugehen, dass deutlich mehr Fans von S04 den Weg ins mit 49.000 Zuschauern ausverkaufte Heinz-von-Heiden-Stadion finden werden - beim letzten Gastspiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt sah eine fünfstellige Zahl an Schalkern ein 1:1.

Was die Fans bei der Anreise berücksichtigen sollten: ein rechtzeitiges Eintreffen am Stadion. „Um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Fans bis zum Anpfiff an ihren Plätzen sind, bitten wir alle Besucherinnen und Besucher dringend darum, eine möglichst frühe Anreise einzuplanen - die Eingänge öffnen um 11 Uhr“, teilte Hannover im Vorfeld der Partie mit.

Auf ihrem Ticket finden Fans eine Information über den Eingang, über den sie Zutritt zum Stadion erhalten. Andere Eingänge können aus baulichen Gründen nicht genutzt werden. Für Schalker stehen die Blöcke S7 bis S9 und S15 bis S19 zur Verfügung.

Schalke in Hannover: Anreise-Infos für Auto und Bahn

Was die Anreise zum Stadion betrifft, bitten die Gastgeber und die Polizei laut Schalker Auswärtsinfos darum, bereits die P+R-Plätze an den Stadtgrenzen für den Umstieg auf die Stadtbahnen zu nutzen. Die Eintrittskarten gelten im gesamten Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover als Fahrkarten. Auf dem sonst bekannten Großraumparkplatz „Schützenplatz“ stehen aufgrund des Abbaus des Oktoberfestes keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Die Adresse für das Navigationssystem lautet „Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, 30169 Hannover.“

Wer mit dem Zug kommt, sollte ausreichende Zeitpuffer einplanen. In den von Schalke veröffentlichten Auswärtsinfos heißt es: „Mit der Bahn anreisende Schalker sollten im Hannoveraner Hauptbahnhof die Richtung Raschplatz ausgeschilderte U-Bahn-Station in der Minus-1-Ebene (Untergeschoss) ansteuern. Von dort geht es mit den Stadtbahnen der Linien 3 und 7 (Richtung Wettbergen) direkt bis zur Haltestelle Stadionbrücke, von der es nur ein kurzer Fußweg bis zum Eingang Süd und Süd-West des Stadions ist. Sofern S04-Fans im Nahverkehr mit den S-Bahn-Linien anreisen, können diese direkt den stadionnahen Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof nutzen.“