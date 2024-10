Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat im Tor derzeit einen Engpass. Grund genug, einen international erfahrenen Keeper probeweise dazuzuholen.

In der Liga liegt der 1. FC Kaiserslautern in Schlagdistanz zum Relegationsrang. Als Nächstes geht es am Samstag, 19. Oktober, 20:30 Uhr, im Topspiel gegen den SC Paderborn. Darauf bereiten sich die roten Teufel gerade akribisch vor - und haben im Tor aufgestockt.

Denn mit Oscar Linner ist ein 27 Jahre alter, derzeit vereinsloser Keeper mit im Training. Hintergrund: Der FCK reagiert damit auf die aktuelle Situation: Avdo Spahic muss angeschlagen kürzertreten, Fabian Heck ist bei Luxemburgs U21.

Linner, ein 1,99 Meter großer Schwede, hat das Fußballspielen in der Heimat bei Stocksunds IF, dem FC Djursholm, IF Brommapojkarna und bei dem schwedischen Schwergewicht AIK Solna gelernt. Für die Stockholmer stand er von 2015 bis 2020 im Tor der Profis.

Ein Highlight sicherlich: Vier Spiele in der Champions-League-Qualifikation 2019/20, bei denen Linner allerdings auch siebenmal hinter sich greifen musste. Insgesamt absolvierte er für AIK Solna 115 Spiele, wobei er 87 Gegentreffer kassierte und 54-mal zu Null spielte, ehe er weiterzog.

Denn im Januar 2020 ließ er sich zu Arminia Bielefeld transferieren. Die Ostwestfalen sicherten sich Linners Dienste also, doch durchsetzen konnte er sich nicht. Es folgte eine Odyssee aus Leihen und Transfers in mehrere Länder: Brescia Calcio (Italien), GIF Sundsvall (Schweden), Aalborg BK (Dänemark), Brommapojkarna (Schweden) und zuletzt Vendsyssel FF (Dänemark).

Seit Sommer 2024 ist Linner vereinslos. Ob er sich Hoffnungen auf ein Engagement in der Pfalz machen darf? Ungewiss. Markus Anfang nimmt ihn jetzt im Training jedenfalls genauer unter die Lupe. Im Tor hat derzeit Julian Krahl den Stammplatz inne.

Zuletzt verloren die Pfälzer das Nachbarschaftsduell bei der SV Elversberg mit 0:1 (0:0) und sind seit nunmehr fünf Zweitliga-Spielen sieglos. Muhammed Damar erzielte in der 66. Minute das einzige Tor vor 9.502 Zuschauern in der ausverkauften Arena an der Kaiserlinde. Während Elversberg in der Tabelle mit zwölf Punkten vorerst auf Rang acht kletterte, fiel der FCK mit neun Zählern zunächst auf Rang zwölf zurück.