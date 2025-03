Im Tabellenkeller der 2. Liga kommt weiter kein Team so richtig vom Fleck. Nach dem eigenen Heimsieg am Freitag die nächsten guten Nachrichten für Schalke 04.

Die Fans des FC Schalke 04 konnten sich am Zweitligasamstag nach dem eigenen 1:0-Heimsieg gegen den SC Preußen Münster vom Vorabend zurücklehnen. Und es war in Summe ein guter Tag für Königsblau.

Der 1. FC Kaiserslautern war gegen Jahn Regensburg gleich feldüberlegen, machte jedoch nichts aus seinem Anfangsschwung. Nach rund 25 Minuten meldeten sich dann auch die Gäste an.

Kaiserslautern blieb zwar das bessere Team und hatte auch seine Chancen, doch hätte Kai Pröger nach 42 Minuten das Tor statt das Außennetz getroffen, dann hätte der Jahn durchaus auch führen können.

So ging es mit einem 0:0 in die Pause. In Hälfte zwei holten Ragnar Ache (47., 70.) und Marlon Ritter (51.) dann die Versäumnisse aus dem ersten Durchgang nach und brachten den FCK mit 3:0 in Front. Dabei blieb es, sodass Regensburg weiter gen 3. Liga taumelt.

Hannover 96 hat seinerseits durch die Tore von Enzo Leopold (42.) und Josh Knight (57.) einen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg geholt. Den Franken reichte ihr Tor durch Stefanos Tzimas (36.) nicht.

Das aus Schalker Sicht wichtigste Spiel fand aber in Norddeutschland statt, wo sich die beiden Kellerkinder Eintracht Braunschweig und SSV Ulm 1846 gegenüberstanden.

Braunschweig entreißt Ulm spät den Sieg

Ulm profitierte für von einem Fehler der Gastgeber, sodass Lucas Röser aus rund acht Metern das 1:0 für Ulm besorgte (11.). Lange sah es so aus, als würde der Aufsteiger den enorm wichtigen Sieg über die Zeit bringen. Aber dann kam Polter.

In der 85. Minute, zwei Minuten nach seiner Einwechslung, war der einstige Schalker zur Stelle und besorgte den 1:1-Endstand. Dadurch kommt im Keller keines der beiden Teams von der Stelle - zur Freude der Schalker.

2. Liga am Freitag: Düsseldorf verliert, Schalke siegt glücklich

Bereits am Freitag hat Fortuna Düsseldorf mit 1:2 bei der SpVgg Fürth verloren. Torwart Florian Kastenmeier war der Pechvogel des Abends. Er hat den entscheidenden Elfmeter verschuldet.

"In der Szene vor dem Elfmeter versuche ich den Winkel zu verkürzen und Felix zu blocken. Er kommt unter mich und ich rutsche aus. Das ist natürlich selten dämlich. Über den Elfmeter muss ich nicht diskutieren", ärgerte sich der Keeper danach.

Schalke durfte seinerseits dagegen eben den 1:0-Sieg über Preußen Münster bejubeln. ""Es war kein schönes Spiel von uns. Aber wir standen als Einheit auf dem Platz. Wir haben die schlechten Phasen überstanden und am Ende war das ein Kraftakt. Auf solchen Siegen kann man aufbauen. Jeder geht mit einem guten Gefühl nach Hause", sagte Torhüter Loris Karius.