Der SSV Ulm 1846 findet in der zweiten Liga immer besser in die Spur. Stammkeeper Christian Ortag hat sich zuletzt jedoch schwer verletzt. Das öffnet einer Leihgabe des VfL Bochum die Tür.

Den 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig musste der SSV Ulm 1846 teuer bezahlen. In der 57. Minute wollte Stammkeeper Christian Ortag eigentlich nur eine Flanke abfangen, landete dabei aber sehr unglücklich. Minutenlang musste der Keeper behandelt werden.

Schließlich wurde Ortag behutsam auf eine Trage verfrachtet und vom Platz gebracht. Die Diagnose später: Schlüsselbeinbruch. Am Samstag, einen Tag nach dem Spiel, wurde Ortag bereits erfolgreich operiert. Jetzt fällt er aber natürlich erst einmal aus.

Von der Bank kam für ihn Niclas Thiede ins Spiel. Der gebürtige Hagener ist bis zum Juni 2026 an die Spatzen ausgeliehen und könnte sich jetzt als Stammtorwart etablieren. Natürlich aus traurigem Anlass, der sportliche Wettkampf mit dem bisher gesetzten Ortag wäre ihm sicherlich lieber gewesen.

Gegen Braunschweig musste Thiede dann auch gleich noch einmal hinter sich greifen, als in der 76. Minute Levente Szabo den Ball im linken Eck versenkte. Vorlage: Sebastian Polter - ebenfalls ein beim VfL Bochum bestens bekannter Name.

Thiede machte in Summe ein gutes Spiel, wehrte in der 79. Minute Fabio Kaufmanns Schlenzer ab und verhinderte das 2:2. Stattdessen erzielte Felix Higl in der 84. Minute das Tor zum 3:1 - und bescherte Thiede ein den Umständen entsprechend gelungenes Debüt.

Niclas Thiede noch ohne Einsatz für die VfL-Profis

Thiede war im Sommer 2023 vom SC Verl zum VfL Bochum gewechselt und durfte kein einziges Mal das VfL-Tor in der Bundesliga hüten. Sein einziger Einsatz in Liga eins datiert vom 19. Oktober 2019 - noch im Trikot des SC Freiburg.

Der gebürtige Hagener wurde beim SSV Hagen ausgebildet, es folgten Junioren-Stationen beim FC Iserlohn sowie NLZ-Zeiten bei Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und dem VfL Bochum (2015 bis 2018). Im Sommer 2018 wechselte er dann zur U23 des SC Freiburg, und drei Jahre später wurde er an den SC Verl ausgeliehen. In der Saison 2022/2023 avancierte er dann zu einem der besten Drittliga-Keeper und konnte sich so für einen Vertrag beim VfL Bochum empfehlen.

Thiede blickt auf insgesamt 56 Einsätze (89 Gegentore) in der 3. Liga zurück. Jetzt hat er also auch sein Debüt in Liga zwei gefeiert. Weitere Einsätze dürften folgen.