Darmstadt steht nach dem Bundesliga-Abstieg schon wieder im Keller. Nun soll auf Schalke die Wende her. Das sagt Florian Kohfeldt vor dem Spiel.

Am Freitag (18:30 Uhr) muss der SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 antreten. Die Königsblauen sind schon nicht glücklich mit dem Saisonstart, aber in Darmstadt lief bisher eigentlich alles schief.

Neben den Langzeitverletzten Matthias Bader, Fabian Holland und Paul Will (alle drei Kreuzbandriss), dem gesperrten Othmane El Idrissi fehlt Oscar Vilhelmsson weiterhin mit Adduktorenproblemen.

Noch kein Sieg, erst zwei Punkte, dafür schon ein Trainerwechsel und drei Kreuzbandrisse. Für den zurückgetretenen Torsten Lieberknecht übernahm Florian Kohfeldt, der sich bei seinem ersten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig trotz Führung mit einem 1:1 begnügen musste.

Nun soll auf Schalke der Befreiungsschlag gelingen, wobei der Ex-Coach von Werder Bremen weiß, was seine Mannschaft erwartet. "Es kommt eine unglaubliche Wucht auf uns zu – natürlich erstmal die Wucht eines Stadions, das zu den größten und lautesten Stadien Deutschlands gehört. Ich glaube, dass Schalke als Mannschaft insgesamt im Umbruch steckt. Sie haben kommuniziert, dass es in dieser Saison für sie nicht darum geht, die obersten Plätze zu attackieren, sondern darum, eine stabile Saison zu spielen. Das sieht man allerdings nicht an ihrem Kader, der gerade auf den vorderen Positionen absolutes Top-Niveau der 2. Liga hat. Da haben sie klare Erstliga-Spieler in ihren Reihen. Dementsprechend spielen sie auch – sehr mannorientiert und sehr darauf fixiert, ihre Top-Spieler in der Offensive in Szene zu setzen und so Situationen zu initiieren."

Cedric Brunner ist bei uns kein Thema. Bei Marco Thiede schauen wir uns dieser Woche im Training an, ob er zu uns passt Florian Kohfeldt

Trotzdem will und muss er mit seiner Elf punkten, sonst wird es ungemütlich. Der Coach weiß: "Wir wissen, dass der Saisonstart nicht überragend war und wir tun auch nicht so, als wäre der letzte Samstag eine Explosion gewesen und es würde nun alles von alleine laufen. Aber es waren Schritte zu sehen. Für uns ist es diese Saison wichtig, eine Spielidee zu entwickeln und auf Dauer stabil zu punkten, um eine sorgenfreie Saison spielen zu können."

Was auch dazu gehört, das sind weitere neue Spieler. Akteure, die vertragslos sind, dürfen weiter verpflichtet werden. Unter anderem wurde der Ex-Schalker Cedric Brunner bei Darmstadt gehandelt. Kohfeldt erklärte: "Cedric Brunner ist bei uns kein Thema. Bei Marco Thiede schauen wir uns dieser Woche im Training an, ob er zu uns passt. Ich kann jetzt schon sagen, dass er extrem fit ist und einen guten charakterlichen Eindruck macht. Alles Weitere werden wir dann bewerten."