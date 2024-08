Der SC Preußen Münster empfängt im DFB-Pokal den VfB Stuttgart. Trainer Sascha Hildmann peilt die Pokal-Überraschung an.

Gerade erst musste der SC Preußen Münster das bittere 0:1 in der zweiten Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern durch ein Gegentor kurz vor Schluss verdauen, da steht schon der nächste Kracher ins Haus. Am Dienstagabend, 27. August, 20:45 Uhr, kommt der VfB Stuttgart zur ersten DFB-Pokalrunde.

"Wir haben das Kaiserslautern-Spiel aufgearbeitet, haben fast nichts zugelassen. Wir hatten in vielen Statistiken die Nase vorne, eine Einzelaktion hat aber das Spiel entschieden. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns bald belohnen werden", sagte Preußen-Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Möglicherweise ja schon gegen den VfB, der mit einer 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg suboptimal in die Bundesliga-Saison gestartet ist. "Stuttgart ist der große Favorit und hat eine tolle Mannschaft. Jeder einzelne wird bei uns ein Stück weit über sich hinauswachsen, um die Sensation schaffen zu können. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Haus und die Kulisse."

Die wird es zweifellos geben. Das Preußenstadion ist natürlich ausverkauft - wie immer in dieser Saison. Hildmann aber bleibt demütig, erinnert an sportlich schwächere Tage, etwa in der Regionalliga West. An DFB-Pokal war da nicht zu denken.

"Wir kennen alle noch die Zeit von vor vier, fünf Jahren. Preußen live in der ARD, das ist nicht selbstverständlich und deshalb freuen wir uns sehr darauf", sagte er.

Sein Gegenüber Sebastian Hoeneß muss derweil noch auf den Neuzugang El Bilal Toure verzichten. "Er wird nicht dabei sein, weil nicht alle Dokumente vorliegen, da geht es um eine Aufenthaltsgenehmigung", sagte Hoeneß über den von Atalanta Bergamo ausgeliehenen Stürmer.

Es handele sich dabei aber um einen normalen Prozess, "den du erst einleitest, wenn alles unterschrieben ist", betonte Hoeneß weiter. Richtung Bundesliga-Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 am Samstag, 31. August, 15:30 Uhr, werde das aber "sicher anders aussehen".

Stürmer Deniz Undav soll derweil vorerst auf der Bank in Münster Platz nehmen. Der EM-Teilnehmer, der nach zähen Verhandlungen von Brighton & Hove Albion fest nach Stuttgart gewechselt war, sei als Letzter ins Training eingestiegen, erklärte Hoeneß: "Er kann noch nicht in dem körperlichen Zustand sein wie andere, die eine ganze Vorbereitung in den Beinen haben." mit sid