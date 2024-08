Der SC Preußen Münster wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Am 3. Spieltag unterlag der SCP spät dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0).

Der SC Preußen Münster musste am 3. Spieltag der 2. Bundesliga seine zweite Saisonniederlage einstecken. Gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren die Adlerträger zu Hause mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Ragnar Ache (86.) vor 12.422 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion.

Münster wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg nach der Zweitliga-Rückkehr. Die Roten Teufel bleiben hingegen auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und befinden sich in der Tabelle mit sieben Zählern im Spitzenfeld.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann sagte nach der Partie gegenüber den Vereinsmedien: "Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Der letzte finale Pass kam aber leider immer wieder nicht an, weil wir am Ende zu ungenau waren. Wir müssen weitermachen und dann bin ich mir auch sicher, dass wir unsere Tore machen werden."

Trotz der zweiten Niederlage im dritten Ligaspiel blickt Hildmann optimistisch auf die kommenden Aufgaben. "Unsere Jungs haben alles gegeben und ich finde, dass wir auf einem wirklich guten Weg sind. Eine Erkenntnis ist aber auch: Wir treffen in der 2. Liga jetzt auf Spieler mit fünf Millionen Euro Marktwert. Das merkt man dann am Ende im Spiel natürlich auch. Unterm Strich tut das Ergebnis natürlich sehr weh", machte der SCP-Coach die Unterschiede zwischen der zweithöchsten und dritthöchsten Spielklasse in Deutschland deutlich.

Mit dem Hamburger SV wartet am kommenden Samstag (31. August, 13 Uhr) der nächste große Traditionsverein auf die Adlerträger. Vorher steht aber zunächst die Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Dienstag (27. August, 20.45 Uhr) gegen den Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart vor der Tür. Eine höchst anspruchsvolle Englische Woche für den Zweitliga-Aufsteiger.

Die Statistik zum Spiel:

Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Hendrix, Bazzoli (46. Preißinger), Mees (71. Makridis), Lorenz - Grodowski, Amenyido (78. Németh). - Trainer: Hildmann

Kaiserslautern: Krahl - Zimmer, Tomiak, Heuer, Wekesser (78. Kleinhansl) - Gyamerah (69. Kaloč), Ritter, Raschl (46. Klement) - Hanslik, Mause (69. Ache), Abiama (85. Redondo). - Trainer: Anfang

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)

Tor: 0:1 Ache (86.)

Gelbe Karten: Bazzoli, Lorenz (2), Amenyido, Koulis (2) - Hanslik (2), Wekesser, Gyamerah, Ritter, Anfang (Trainer)

Zuschauer: 12.422 (ausverkauft)