Ein weiterer Zugang für Schalke: Christopher Antwi-Adjei kommt vom VfL Bochum. „Bin stolz, künftig das königsblaue Trikot zu tragen.“

Die Transferaktivitäten des FC Schalke 04 sind noch lange nicht abgeschlossen. Nun kommt ein Name, der aufhorchen lässt: Christopher Antwi-Adjei wechselt nach Gelsenkirchen und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. Zuletzt spielte er beim Reviernachbarn VfL Bochum.

Dort wurde sein Vertrag im Sommer nicht verlängert. Heißt: Keine Ablösesumme für Schalke. Gestern absolvierte Antwi-Adjei den Medizincheck bei Schalke, heute unterschrieb er. „Ich bin stolz, künftig das königsblaue Trikot auf dem Platz zu tragen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen genau erklärt, wie ich dem Team mit meinen Qualitäten und meiner Erfahrung weiterhelfen kann. Genau das möchte ich den Fans zeigen.“ Auf Schalke wird er die Rückennummer 18 tragen.

Sportdirektor Marc Wilmots zeigte sich erfreut über den Coup: „Christophers Profil passt spielerisch und charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Mit seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit wird er unser Spiel noch flexibler gestalten. Auf und neben dem Platz wird er außerdem mit seiner Erfahrung unterstützen können.“

175 Spiele hat der 30-Jährige in der ersten und 2. Liga absolviert, er überzeugte mit seiner Geschwindigkeit und sammelte in dieser Zeit 39 Scorerpunkte. 2021 wechselte der gebürtige Stürmer vom SC Paderborn zum VfL, absolvierte 86 Pflichtspiele, steuerte sechs Tore zum erfolgreichen Klassenerhalt bei. Dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde, stand schon länger fest. Gestern verabschiedete sich der 30-Jährige dann auch selbst von den Anhängern des VfL Bochum.

Auf seiner Instagram-Seite teilte der schnelle Stürmer ein Video mit Tor- und Jubelszenen aus seiner Bochumer Zeit. „Danke Bochum“, war dort zu lesen. In der Bildunterschrift schrieb der gebürtige Hagener: „Liebe VfL-Familie , mit ein bisschen Abstand ist es an der Zeit, mich von euch zu verabschieden. Eine für mich aufregende und emotionale Zeit die ich bei euch erleben durfte, geht zu Ende. 3 Jahre lang durfte ich diesen Verein und dieses Trikot, stolz in der Bundesliga repräsentieren. In diesen Jahren haben viele tolle Menschen die ich kennenlernen durfte, sei es der Staff, Mitarbeiter, Teamkollegen und ihr Fans verschiedene sportliche Phasen durchlebt. Am Ende gelang es uns immer unsere Ziele gemeinsam zu erreichen und dafür bin ich sehr dankbar! Es hat Spaß gemacht! Macht es gut, viel Erfolg und bleibt gesund.“