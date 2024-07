Eintracht Braunschweig hat sich noch einmal verstärkt. Ein Offensivmann kommt vor dem Zweitliga-Start gegen Schalke aus den Niederlanden.

Pünktlich zum Start der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig einen weiteren Neuzugang präsentiert. Walid Ould-Chikh wechselt zu den Niedersachsen und erhält die prestigeträchtige Nummer 10. Der 24-Jährige hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und könnte sein Debüt bereits im Auftaktspiel bei Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) feiern.

Zuletzt spielte Ould-Chikh für den FC Volendam. Von dem Verein wechselte auch Derry John Murkin vor einem Jahr zu Schalke. "Mit Walid bekommen wir einen offensiven Mittelfeldspieler, der mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr unser Spiel bereichern wird. Er hat sich in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in den Niederlanden in den Fokus gespielt. Wir sind sehr froh, dass Walid sich für unsere Eintracht entschieden hat", erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Schließlich sollen nach Medienberichten mit dem 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Magdeburg weitere deutsche Zweitligisten Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler bekundet haben.

"Es fühlt sich sehr gut an, künftig ein Löwe zu sein. Für mich ist es das erste Mal, dass ich meine Heimat, die Niederlande, verlasse. Das war keine leichte Entscheidung", sagt Ould-Chikh, der auf Stationen bei Volendam, Roda Kekrade, USV Hercules und De Graafschap zurückblickt und auf 27 Einsätze in der ersten Liga (ein Tor, eine Vorlage) sowie 63 Zweitliga-Partien (14 Tore, neun Vorlagen) in seiner Heimat zurückblickt. "Ich habe mir viele Gedanken gemacht, am Ende war das Gefühl für die Eintracht einfach zu gut. Ich will mich hier entwickeln, viele Spiele absolvieren und die Fans glücklich machen."

Damit hat Braunschweig insgesamt zwölf Neuzugänge unter Vertrag genommen. Die Meldung von der Verpflichtung Ould-Chikhs wird sicherlich auch Schalke-Trainer Karel Geraerts nicht entgangen sein.