Preußen Münster hat das letzte Testspiel vor dem Zweitliga-Start verloren. Trainer Sascha Hildmann ist dennoch zufrieden.

Bei Preußen Münster läuft der Countdown. Am kommenden Wochenende bestreiten die Adlerträger das erste Zweitliga-Spiel seit mehr als 30 Jahren. Vor dem Auftakt bei Greuther Fürth am Sonntag (4. August, 13.30 Uhr, RS-Liveticker) stand an diesem Samstag die Generalprobe an - und diese brachte Trainer Sascha Hildmann eine Niederlage und wichtige Erkenntnisse.

Denn beim Bundesligisten Mainz 05 kassierte der SCP eine 1:3-Niederlage. Armindo Sieb (32.), Paul Nebel (73.) und Karim Onisiwo (74.) waren für die Gastgeber erfolgreich. Mehr als der späte Anschlusstreffer durch Charalambos Makridis (90.) war nicht drin für die Preußen.

Trotz der Niederlage zum Abschluss der Testspielreihe sprach Hildmann nach Abpfiff von einem "super Test" und erklärte gegenüber Vereinsmedien: "Der Gegner hatte richtig viel Qualität. Es gab viele Phasen, in denen wir nicht in Ballbesitz waren, in denen wir verteidigen mussten und jeder kleine Fehler bestraft werden kann." Zudem habe das Spiel gezeigt, wie schwer es ist, sich gegen ein Team vom Format der Mainzer im Spiel nach vorne durchzusetzen.

In den ersten 20 bis 25 Minuten sah Hildmann sein Team "super" im Spiel und "gute Chancen". Anschließend rückten die Mainzer die Kräfteverhältnisse gerade. "Aber wir haben nach den Gegentoren und trotz der Widerstände nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Das war mir wichtig", lobte Hildmann.

Somit endet die Vorbereitung auf die Saison und die Blicke richten sich aufs Gastspiel in Fürth. "Es macht sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und die Vorfreude ist riesig", betonte Hildmann. Für den Auftaktgegner des SCP lief es zuletzt besser gegen Erstligisten, Greuther rang am Freitag dem SC Freiburg ein 2:2 ab und besiegte zuvor den FC St. Pauli mit 3:1.

Der kommende Sonntag wird zeigen, was diese Ergebnisse für den Pflichtspielstart bedeuten.

So spielte Münster gegen Mainz:

Schenk, ter Horst (Schad, 60.), Koulis, Frenkert (Paetow, 60.), Kirkeskov – Mees (Makridis, 60.), Hendrix (Bazzoli, 46.), Preißinger (Kyerewaa, 46.), Lorenz (Bouchama, 60.) – Grodowski (Deters, 60.), Batmaz (Amenyido, 60.)