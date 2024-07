Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und einen Stürmer aus der Bundesliga ausgeliehen.

Fortuna Düsseldorf hat Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 19-jährige Mittelstürmer wird bis zum 30. Juni 2025 von den Niedersachsen ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht.

Nach einem im Mai erlittenen Mittelfußbruch absolviert der deutsche U19-Nationalspieler derzeit in Donaustauf den letzten Teil seines Reha-Trainings und wird Ende Juli in Düsseldorf erwartet.

Der gebürtige Münchener kommt beim VfL Wolfsburg auf bislang fünf Bundesliga-Einsätze, davon vier in der vergangenen Saison. Spielpraxis sammelte er vor allem in der U19, wo ihm 28 Tore in nur 18 Spielen gelangen. Damit wurde Pejcinovic Torschützenkönig aller U19-Bundesligen der Saison 2023/24. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 1,88 Meter große Linksfuß zunächst beim FC Bayern München, ehe er 2017 zum FC Augsburg wechselte. 2022 fand er den Weg in die U19 des VfL Wolfsburg. Für den DFB durchlief er bisher alle Junioren-Nationalteams von der U16 bis zur U19.

Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei Fortuna Düsseldorf, erklärte: "Wir sind sehr glücklich, dass sich mit Dzenan eines der hoffnungsvollsten deutschen Stürmertalente für eine Leihe bei der Fortuna entschieden hat. Wir haben uns trotz seiner noch andauernden Reha so intensiv um ihn bemüht, weil wir davon überzeugt sind, dass er uns mit seinen Qualitäten bereichern wird. Sobald grünes Licht von Fitmacher Klaus Eder kommt, erwarten wir ihn bei uns im Training."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung in Düsseldorf. Fortuna ist ein traditionsreicher Verein mit einer sehr guten Mannschaft und großen Zielen. Ich möchte mich auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga beweisen, kann es kaum erwarten, meine Mitspieler kennenzulernen und gemeinsam mit unseren Fans im eigenen Stadion Erfolge zu feiern", sagt der neue Fortuna-Stürmer, der mit der Nummer 7 auflaufen wird, Dzenan Pejcinovic.