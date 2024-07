Schlechte Nachrichten für Preußen Münster. Ein wichtiger Spieler zog sich einen Riss der Achillessehne zu. Er wird lange fehlen.

Die Euphorie bei Preußen Münster ist nach dem Aufstieg und vor dem Start der Zweitliga-Saison groß, wird nun aber von einer bitteren Personalnachricht gedämpft. Mit Sebastian Mrowca wird ein Leistungsträger lange ausfallen.

Der 30-Jährige hat sich im Trainingslager in Ankum die Achillessehne gerissen. Eine MRT-Untersuchung in der Uniklinik Münster am Dienstag bestätigte diese Diagnose. Wie lange Mrowca nun ausfallen wird, ist fraglich - mehrere Monate werden aber vergehen, ehe der 30-Jährige wieder für die Adlerträger auf dem Rasen stehen kann.

"Das ist eine Nachricht, die uns sehr trifft. Zum einen, weil Beppo ein Leistungsträger unserer Mannschaft und ein zentraler Ankerpunkt in unserem Spiel ist", erklärt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner. "Seine Verbindung mit Bazzo war ein wichtiger Baustein der Aufstiegssaison. Zum anderen ist er aber auch neben dem Platz ein super Typ, den jeder im Team schätzt und gerne an seiner Seite hat. Wir werden ihn jetzt nach Kräften unterstützen, um sich von dieser Verletzung vollständig zu erholen."

Mrowca war vor einem Jahr von Wehen Wiesbaden nach Münster gewechselt. Im Team von Trainer Sascha Hildmann etablierte er sich auf Anhieb als Stammspieler. 33-mal kam der frühere polnische U21-Nationalspieler in der Aufstiegssaison zum Einsatz. Ob der Verein mit einer Neuverpflichtung auf den schwerwiegenden Ausfall reagieren wird, ist nicht bekannt.

Preußen Münster: Transfers im Überblick

Zugänge: Charalambos Makridis (VfL Osnabrück), Joshua Mees, Mikkel Kirkeskov (beide Holstein Kiel), Etienne Amenyido (FC St. Pauli), Morten Behrens (Darmstadt 98), Luca Bolay (Waldhof Mannheim), Marian Kirsch (Borussia Dortmund II), Torge Paetow (SC Verl), Johannes Schenk (FC Bayern)

Abgänge: Gerrit Wegkamp, Alexander Hahn (MSV Duisburg), Dominik Steczyk (SC Verl), Darius Ghindovean (FC U Craiova), Dennis Grote (VfL Bochum II), Roman Schabbing (FC Gütersloh), Shaibo Oubeyapwa (Ziel unbekannt), Maximilian Schulze Niehues (Karriereende)